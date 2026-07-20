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Eventi | 20 luglio 2026, 15:00

Festival de Musique di Mentone, il programma completo della 77ª edizione

Dal 24 luglio al 7 agosto Mentone ospita grandi interpreti della musica internazionale tra concerti gratuiti, recital e appuntamenti sinfonici

Festival de Musique di Mentone, il programma completo della 77ª edizione

Il Festival de Musique di Mentone 2026 prosegue la sua programmazione estiva con un nuovo appuntamento in calendario venerdì 24 luglio. Protagonista della serata sarà il quintetto tedesco Ensemble Spark con lo spettacolo «De Bach aux Beatles».

In programma un originale percorso musicale che mette in dialogo Johann Sebastian Bach e i Beatles, attraverso arrangiamenti, riletture contemporanee e composizioni ispirate ai due universi musicali. Il pubblico potrà ascoltare pagine di Bach accanto a celebri brani firmati da John Lennon e Paul McCartney, tra cui Blackbird, Norwegian Wood, Michelle, Lucy in the Sky with Diamonds e Help!, in una serata che riflette perfettamente l’approccio innovativo e trasversale che contraddistingue Ensemble Spark.

Il concerto si terrà alle ore 21.00 presso l’Esplanade des Sablettes ed è a ingresso libero.

Di seguito, il programma completo del Festival de Musique di Mentone 2026:

Venerdì 24 luglio 

Ensemble Spark
Ore 21.00 – Esplanade des Sablettes
Concerto gratuito

Sabato 25 luglio 

Gautier Capuçon | Orchestre Philharmonique de Nice | Lionel Bringuier
Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Domenica 26 luglio 

Duo Jatekok
Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Lunedì 27 luglio 

Concert des Lauréats de la Fondation Gautier Capuçon
Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Martedì 28 luglio 

Neïma Naouri | Pablo Campos | The Amazing Keystone Big Band
Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Mercoledì 29 luglio 

Nicolas Altstaedt | Ensemble Jupiter | Thomas Dunford
Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Giovedì 30 luglio 

Concert Concertos
Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Venerdì 31 luglio 

Fanny Azzuro | Popaul Amisi
Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Domenica 2 agosto 

Concert Concertos
Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Lunedì 3 agosto 

Marie-Laure Garnier | Célia Oneto Bensaid
Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Martedì 4 agosto 

Leonidas Kavakos | Enrico Pace
Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Mercoledì 5 agosto 

Ensemble I Gemelli | Emiliano Gonzalez Toro | Maximiliano Danta
Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Giovedì 6 agosto 

Vassilena Serafimova | Thomas Enhco
Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Venerdì 7 agosto 

Alexandre Kantorow
Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Il recital pianistico di Alexandre Kantorow concluderà la 77ª edizione del Festival de Musique di Mentone.

Il Festival de Musique di Mentone è organizzato dall’Office de Tourisme de la Ville di Mentone con il sostegno del Département des Alpes-Maritimes e della Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Per informazioni:

https://www.festival-musique-menton.fr/

Redazione

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