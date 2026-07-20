Festival de Musique di Mentone, il programma completo della 77ª edizione

Il Festival de Musique di Mentone 2026 prosegue la sua programmazione estiva con un nuovo appuntamento in calendario venerdì 24 luglio. Protagonista della serata sarà il quintetto tedesco Ensemble Spark con lo spettacolo «De Bach aux Beatles».

In programma un originale percorso musicale che mette in dialogo Johann Sebastian Bach e i Beatles, attraverso arrangiamenti, riletture contemporanee e composizioni ispirate ai due universi musicali. Il pubblico potrà ascoltare pagine di Bach accanto a celebri brani firmati da John Lennon e Paul McCartney, tra cui Blackbird, Norwegian Wood, Michelle, Lucy in the Sky with Diamonds e Help!, in una serata che riflette perfettamente l’approccio innovativo e trasversale che contraddistingue Ensemble Spark.

Il concerto si terrà alle ore 21.00 presso l’Esplanade des Sablettes ed è a ingresso libero.

Di seguito, il programma completo del Festival de Musique di Mentone 2026:

Venerdì 24 luglio

Ensemble Spark

Ore 21.00 – Esplanade des Sablettes

Concerto gratuito

Sabato 25 luglio

Gautier Capuçon | Orchestre Philharmonique de Nice | Lionel Bringuier

Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Domenica 26 luglio

Duo Jatekok

Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Lunedì 27 luglio

Concert des Lauréats de la Fondation Gautier Capuçon

Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Martedì 28 luglio

Neïma Naouri | Pablo Campos | The Amazing Keystone Big Band

Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Mercoledì 29 luglio

Nicolas Altstaedt | Ensemble Jupiter | Thomas Dunford

Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Giovedì 30 luglio

Concert Concertos

Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Venerdì 31 luglio

Fanny Azzuro | Popaul Amisi

Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Domenica 2 agosto

Concert Concertos

Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Lunedì 3 agosto

Marie-Laure Garnier | Célia Oneto Bensaid

Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Martedì 4 agosto

Leonidas Kavakos | Enrico Pace

Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Mercoledì 5 agosto

Ensemble I Gemelli | Emiliano Gonzalez Toro | Maximiliano Danta

Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Giovedì 6 agosto

Vassilena Serafimova | Thomas Enhco

Ore 18.00 – Palais de l’Europe

Venerdì 7 agosto

Alexandre Kantorow

Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange

Il recital pianistico di Alexandre Kantorow concluderà la 77ª edizione del Festival de Musique di Mentone.

Il Festival de Musique di Mentone è organizzato dall’Office de Tourisme de la Ville di Mentone con il sostegno del Département des Alpes-Maritimes e della Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

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