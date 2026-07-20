Festival de Musique di Mentone, il programma completo della 77ª edizione

Il Festival de Musique di Mentone 2026 prosegue la sua programmazione estiva con un nuovo appuntamento in calendario venerdì 24 luglio. Protagonista della serata sarà il quintetto tedesco Ensemble Spark con lo spettacolo «De Bach aux Beatles».
In programma un originale percorso musicale che mette in dialogo Johann Sebastian Bach e i Beatles, attraverso arrangiamenti, riletture contemporanee e composizioni ispirate ai due universi musicali. Il pubblico potrà ascoltare pagine di Bach accanto a celebri brani firmati da John Lennon e Paul McCartney, tra cui Blackbird, Norwegian Wood, Michelle, Lucy in the Sky with Diamonds e Help!, in una serata che riflette perfettamente l’approccio innovativo e trasversale che contraddistingue Ensemble Spark.
Il concerto si terrà alle ore 21.00 presso l’Esplanade des Sablettes ed è a ingresso libero.
Di seguito, il programma completo del Festival de Musique di Mentone 2026:
Venerdì 24 luglio
Ensemble Spark
Ore 21.00 – Esplanade des Sablettes
Concerto gratuito
Sabato 25 luglio
Gautier Capuçon | Orchestre Philharmonique de Nice | Lionel Bringuier
Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange
Domenica 26 luglio
Duo Jatekok
Ore 18.00 – Palais de l’Europe
Lunedì 27 luglio
Concert des Lauréats de la Fondation Gautier Capuçon
Ore 18.00 – Palais de l’Europe
Martedì 28 luglio
Neïma Naouri | Pablo Campos | The Amazing Keystone Big Band
Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange
Mercoledì 29 luglio
Nicolas Altstaedt | Ensemble Jupiter | Thomas Dunford
Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange
Giovedì 30 luglio
Concert Concertos
Ore 18.00 – Palais de l’Europe
Venerdì 31 luglio
Fanny Azzuro | Popaul Amisi
Ore 18.00 – Palais de l’Europe
Domenica 2 agosto
Concert Concertos
Ore 18.00 – Palais de l’Europe
Lunedì 3 agosto
Marie-Laure Garnier | Célia Oneto Bensaid
Ore 18.00 – Palais de l’Europe
Martedì 4 agosto
Leonidas Kavakos | Enrico Pace
Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange
Mercoledì 5 agosto
Ensemble I Gemelli | Emiliano Gonzalez Toro | Maximiliano Danta
Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange
Giovedì 6 agosto
Vassilena Serafimova | Thomas Enhco
Ore 18.00 – Palais de l’Europe
Venerdì 7 agosto
Alexandre Kantorow
Ore 21.00 – Parvis de la Basilique Saint-Michel Archange
Il recital pianistico di Alexandre Kantorow concluderà la 77ª edizione del Festival de Musique di Mentone.
Il Festival de Musique di Mentone è organizzato dall’Office de Tourisme de la Ville di Mentone con il sostegno del Département des Alpes-Maritimes e della Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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