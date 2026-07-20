Escapades Baroques a Tende, arriva "Le Fanfaron" - il capolavoro della Commedia dell'Arte di Flaminio Scala

Lunedì 27 luglio, dalle 21 alle 22.30, Place du Ponte a Tende ospiterà "Le Fanfaron", spettacolo a ingresso gratuito ispirato all'opera di Flaminio Scala e interpretato dai giovani attori dell'Académie internationale des Arts du Spectacle di Versailles.

Considerato uno dei principali autori della Commedia dell'Arte, Flaminio Scala raccolse e codificò numerosi canovacci teatrali che hanno contribuito alla diffusione di questo genere in Europa. Lo spettacolo propone una rilettura del suo universo scenico, fatto di personaggi esuberanti, equivoci, duelli, danze e situazioni comiche, mantenendo vivi i codici della tradizione teatrale italiana.

Sul palco, gli allievi dell'Académie internationale des Arts du Spectacle di Versailles daranno vita a una rappresentazione vivace e ricca di energia, costruita su ritmo, improvvisazione e dialogo diretto con il pubblico. Tra spacconate, duelli, gag e continui colpi di scena, "Le Fanfaron" trasforma gli spettatori in protagonisti dell'esperienza teatrale, nel pieno spirito della Commedia dell'Arte.

L'appuntamento fa parte del programma delle Escapades Baroques, la rassegna estiva che porta musica e spettacoli nei borghi e nei luoghi più suggestivi della Roya e delle Alpi Marittime, valorizzandone il patrimonio storico e culturale.

A Tende sarà l'occasione per riscoprire il fascino della Commedia dell'Arte attraverso uno spettacolo ricco di humour, ritmo e personaggi intramontabili, capace di divertire spettatori di tutte le età.