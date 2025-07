Imparare a raccontare la Bibbia: una giornata di formazione aperta a tutti

Ieri il Servizio di Catechesi e Cultura religiosa del Diocesi di Monaco ha presentato una giornata di formazione dedicata all’arte di raccontare i testi della Bibbia, pensata per rendere viva la Parola di Dio, in particolare per i più piccoli.

L’incontro si terrà sabato 4 ottobre, dalle 9 alle 17, presso l’Agora – Maison diocésaine, e sarà guidato da Isabelle Lessent, narratrice esperta che da oltre vent’anni mette la sua voce e la sua sensibilità al servizio della Bibbia. È coautrice, insieme a suor Cécile Turiot, del manuale di riferimento “La Bible, elle se raconte !”.

La giornata è gratuita e aperta a tutti, con iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e il pranzo sarà condiviso, con ciascun partecipante invitato a portare qualcosa da mangiare.

👉 Iscrizione obbligatoria tramite il link fornito sul sito del Diocesi di Monaco: www.diocese.mc

Un progetto pilota nelle scuole

In continuità con questo percorso formativo, è stato annunciato un progetto destinato alle scuole primarie della Principauté, con l’autorizzazione della Direzione dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport.

A partire dall’anno scolastico 2025, alcuni volontari andranno a raccontare storie bibliche durante la pausa di mezzogiorno, iniziando in forma sperimentale presso la scuola delle Révoires. L’iniziativa potrà poi essere estesa anche ad altri istituti.

Tutte le persone interessate, anche senza esperienza di catechesi, possono segnalare la propria disponibilità compilando l’apposito modulo online.

📞 Per informazioni: catechese@diocese.mc – 06 08 66 34 07

📍 Agora – Maison diocésaine, 18 rue Bellevue, Monaco