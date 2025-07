Oggi tutte le meme coin ritracciano, mentre questa prevendita continua a volare

Panoramica sul mercato delle meme coin e recensione su una crypto emergente in questo settore potenzialmente esplosivo.

Nelle ultime ore, il settore delle meme coin ha mostrato segni evidenti di debolezza, con cali generalizzati tra i principali token.

Tuttavia, nonostante questo clima negativo, una nuova iniziativa sta attirando l’attenzione del pubblico: Bitcoin Hyper (HYPER) .

Si tratta di una prevendita che continua a registrare una forte partecipazione da parte degli investitori, grazie alla proposta tecnologica avanzata e a un modello di incentivazione ben strutturato.

Mercato in ribasso: tutte le meme coin in fase di ritracciamento

Nel corso delle ultime 24 ore, le principali meme coin hanno evidenziato un trend ribassista piuttosto omogeneo, che ha coinvolto asset storicamente noti come Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB), Pepe (PEPE), Bonk (BONK) e Trump Ufficiale (TRUMP).





Dogecoin, nelle ultime 24 ore ha subito una flessione del 2%, confermando una dinamica di debolezza presente già nei giorni precedenti con un ribasso settimanale del 12%.

Invece, Shiba Inu ha perso il 2,9%, mentre Pepe ha registrato un ribasso del 5,3%, seppur anticipato da un modesto rimbalzo nelle ultime ore.

Inoltre, Bonk ha subito un crollo del 10% in 24 ore, mentre il token TRUMP ha mostrato una perdita del 3,6%.

L’unica eccezione a questo quadro complessivamente negativo è rappresentata da Pudgy Penguins (PENGU), che, pur perdendo il 5% nelle ultime 24 ore, ha mantenuto una performance positiva del 1,5% su base settimanale.

Questo comportamento anomalo suggerisce che alcuni progetti con narrative forti o community attive riescono a sottrarsi, almeno temporaneamente, alla pressione del mercato.

Tuttavia, il clima generale resta quello di una fase di consolidamento. In un certo senso, questa fase potrebbe essere interpretata come una risposta a rally eccessivamente rapidi o come un riflesso dell’incertezza che sta colpendo l’intero comparto crypto.

In tal senso, molti investitori stanno probabilmente riequilibrando il walllet, riducendo l’esposizione su asset considerati ad alto rischio come le meme coin, in favore di progetti più solidi o stabili.

Le cause del ritracciamento: tra prese di profitto e incertezza globale

L’attuale fase ribassista delle meme coin può essere ricondotta a un insieme di fattori che stanno contribuendo a una perdita di fiducia momentanea da parte degli operatori.

In particolare, l’analisi delle cause principali fornisce una lettura più chiara del contesto:

Presa di profitto post-rally: dopo un periodo di forti rialzi, molti trader hanno deciso di incassare i guadagni, provocando una pressione ribassista immediata.

Volatilità elevata del mercato crypto: le meme coin sono, per natura, soggette a movimenti di prezzo estremi, che attirano speculatori ma spaventano gli investitori più conservatori.

Aumento della dominance di Bitcoin: la criptovaluta principale sta assorbendo capitali grazie alla sua maggiore stabilità, soprattutto in momenti di turbolenza del mercato.

Prossimi eventi macroeconomici: l’attesa per report regolatori, come quello annunciato dalla Casa Bianca, genera incertezza e induce molti ad assumere un atteggiamento difensivo.

Mancanza di fondamentali solidi: a differenza dei progetti infrastrutturali o orientati al Web3, molte meme coin mancano di una base tecnologica che possa supportare la crescita di lungo periodo.

Diminuzione della partecipazione retail: i piccoli investitori, spesso motore principale dei rally delle meme coin, stanno riducendo le attività in attesa di segnali più chiari.

Inoltre, a ciò si aggiunge un calo del sentiment generale del mercato, che ha visto un raffreddamento dell’interesse verso gli asset ad alta volatilità.

Chiaramente, questo non implica una scomparsa definitiva dell’appeal delle meme coin, ma suggerisce un ciclo di transizione in cui la selettività degli investitori sta premiando i progetti con una struttura più solida, roadmap dettagliata e reale utilità.

In questo contesto, la narrazione virale non basta più: servono innovazione, scalabilità e visione strategica per attrarre capitali in modo duraturo.

Bitcoin Hyper: la prevendita che sfida il trend

A differenza di molte meme coin, Bitcoin Hyper sta attraversando una fase di crescita costante, favorita da una proposta tecnologica concreta e da una strategia di lancio ben pianificata.

In particolare, questo progetto mira a portare una rete Layer 2 su Bitcoin sfruttando la Solana Virtual Machine, offrendo soluzioni reali ai limiti di scalabilità del protocollo originario.



Di seguito, è possibile consultare una tabella che riassume le caratteristiche principali del to ken HYPER

Tipologia Meme coin layer-2 su BTC Commissioni Estremamente basse Velocità di transazione Finalizzazione in 1 secondo Tokenomics 21 miliardi di token, con il 15% per lo staking Utility Trasferimento BTC su rete layer 2 e utilizzo wrapped BTC in ambito DeFi e dApp

In generale, l’interesse crescente verso Bitcoin Hyper dimostra che una parte del mercato si sta orientando verso soluzioni con reale utilità, alto rendimento e struttura solida. Inoltre, il progetto ha attirato l’attenzione di una community crescente e di diversi influencer del mondo crypto.

Quindi, in un momento in cui le meme coin subiscono l’effetto delle prese di profitto e della volatilità sistemica, progetti come questo riescono a catalizzare l’attenzione degli investitori grazie a una narrativa coerente e a funzionalità concrete per l’ecosistema Web3.





