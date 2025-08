DVB Grace Capital guarda all’innovazione italiana: nel radar degli investimenti c’è la tech company Webidoo

DVB Grace Capital, la società di investimenti con sede a Lugano e parte del gruppo svizzero DVB Group, accelera la sua strategia nel settore tecnologico europeo con una mossa che potrebbe ridisegnare parte del panorama AI Il fondo, guidato dalla visione imprenditoriale di Eva Baldassin, sta infatti valutando un potenziale ingresso nel capitale di Webidoo, tech company italiana attiva nello sviluppo di soluzioni native in intelligenza artificiale.

Fondata con l’obiettivo dichiarato di sostenere la crescita di imprese europee ad alto contenuto tecnologico, DVB Grace Capital si caratterizza per un approccio d’investimento che unisce visione industriale e impatto finanziario. Oggi, al centro del suo radar ci sono realtà che operano nella trasformazione digitale applicata in modo tangibile al tessuto imprenditoriale e Webidoo risponde esattamente a questo identikit.

L’azienda milanese, nata come startup e oggi protagonista di una fase di consolidamento internazionale, ha sviluppato un ecosistema AI-native che la colloca tra le più interessanti scale-up italiane nel panorama tech europeo. Le sue tre piattaforme principali, Jooice, Groow e Welpy, puntano a semplificare e automatizzare i processi aziendali, dalla gestione del marketing digitale alla produzione di contenuti con generative AI, fino al supporto operativo nei workflow aziendali complessi.

Webidoo, che in pochi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio nel panorama delle PMI innovative, rappresenta per DVB Grace Capital un caso emblematico di come la tecnologia non sia solo una leva di efficienza, ma anche uno strumento per riformulare interi modelli di business.

“Stiamo vivendo un momento in cui il cambiamento corre più veloce delle previsioni, e siamo interessati ad aziende che non si limitino ad adattarsi ma che abbiano la capacità di orientare le trasformazioni. Webidoo ci ha colpiti per la concretezza con cui applica l’intelligenza artificiale a problemi reali, parlando il linguaggio delle imprese, non quello degli algoritmi”, spiega Eva Baldassin, CEO della società.

Non si tratta di un’operazione isolata. L’interesse per Webidoo rientra in un piano d’investimenti più ampio che DVB Grace Capital sta delineando in ambito AI e tech scalabili. La strategia prevede l’individuazione di società capaci di generare valore nel medio-lungo periodo, non solo per gli investitori, ma anche per il sistema economico europeo.

“La nostra missione è accompagnare la crescita di realtà che possano diventare punti di riferimento nel loro settore, contribuendo a rendere l’Europa un terreno fertile per l’innovazione autentica. Webidoo dimostra che è possibile fare tecnologia in Italia con ambizione globale, e questo merita attenzione e supporto”, aggiunge Baldassin.

DVB Grace Capital non è nuova a operazioni che intrecciano finanza e visione strategica. Negli ultimi mesi, la società ha rafforzato il proprio posizionamento in diversi ambiti e il modello perseguito non è quello dell’investimento speculativo mordi e fuggi, ma piuttosto quello di una partnership evolutiva, in grado di affiancare i team fondatori nei passaggi critici di crescita e internazionalizzazione.

L’operazione con Webidoo, se confermata, potrebbe segnare un passo importante anche per il venture capital italiano, spesso accusato di non sostenere adeguatamente le imprese in fase di scale-up. La presenza di un soggetto come DVB Grace Capital, con un respiro internazionale e una solida struttura patrimoniale, rappresenterebbe un’iniezione di fiducia per l’intero ecosistema.

“Il nostro obiettivo non è inseguire mode, ma anticipare traiettorie. L’AI non è più una promessa, è già una realtà che impone alle aziende di ripensare le proprie strategie. Chi non si attrezza oggi, rischia di restare irrilevante domani. Noi vogliamo essere parte attiva di questo cambiamento, e farlo al fianco di chi ha dimostrato di saperlo gestire con visione e pragmatismo”, conclude Eva Baldassin.

DVB Grace Capital continua così a posizionarsi tra gli attori più dinamici del venture capital europeo, con un’attenzione crescente per le eccellenze italiane che sanno coniugare innovazione, sostenibilità e impatto industriale. Se l’operazione con Webidoo dovesse andare a buon fine, potrebbe rappresentare l’inizio di una nuova stagione per la tecnologia tricolore, fatta di meno storytelling e più crescita concreta. https://dvbgroup.ch/