Note regali sotto le stelle: doppio appuntamento con l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo alla Corte d’Onore del Palazzo del Principe

La stagione dei Concerti al Palazzo del Principe prosegue con due imperdibili serate all’insegna della raffinatezza e del virtuosismo.

Giovedì 31 luglio, sarà il celebre maestro Charles Dutoit a dirigere l’Orchestra Filarmonica, accompagnato dal pianista francese David Fray. Il programma della serata spazierà dal Concerto per pianoforte n.1 di Beethoven alle suggestive Valses nobles et sentimentales di Ravel, per concludere con la maestosa evocazione sonora della Città Eterna nei Pini di Roma di Respighi.

Giovedì 31 luglio – ore 21:30

Corte d’Onore del Palazzo del Principe

Direzione: Charles Dutoit

Pianoforte: David Fray

Concerto realizzato con il sostegno degli Amis de l'Orchestre

Domenica 3 agosto, spazio al talento della giovane direttrice neozelandese Tianyi Lu, acclamata per la sua energia e sensibilità interpretativa. Con lei, il pianista lettone Georgijs Osokins offrirà al pubblico un viaggio musicale intenso e romantico: dalla drammatica Ouverture Coriolano al Concerto per pianoforte n.4 di Beethoven, fino a una selezione di brani tratti dalle indimenticabili suite del balletto Romeo e Giulietta di Prokofiev.

Domenica 3 agosto – ore 21:30

Corte d’Onore del Palazzo del Principe

Direzione: Tianyi Lu

Pianoforte: Georgijs Osokins

Informazioni pratiche

Abbigliamento : È richiesto un abbigliamento elegante. Obbligatori giacca e cravatta per i signori.

: È richiesto un abbigliamento elegante. Obbligatori giacca e cravatta per i signori. Divieti : Non sono consentite foto, video o l’uso del telefono durante i concerti.

: Non sono consentite foto, video o l’uso del telefono durante i concerti. Biglietteria e prenotazioni:

Presso l’Atrium del Casinò di Monte-Carlo (martedì–sabato, ore 10:00–17:30 / domeniche di concerto, ore 10:00–16:00)

+377 92 00 13 70

atrium@opmc.mc

Sul Piazzale del Palazzo (Souvenir shop), la sera del concerto a partire dalle 20:00 (fino a esaurimento posti)

Un’occasione unica per vivere la grande musica sotto le stelle, nella cornice più simbolica del Principato.