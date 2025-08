Calcio. Monaco capitale del calcio europeo: ritorna il grande gala UEFA al Grimaldi Forum

Ogni anno, verso la fine di agosto, un rituale calcistico prende vita nel cuore del Principato di Monaco. Dal 1998, infatti, il mondo del calcio si riunisce a Montecarlo per dare ufficialmente il via alla stagione sportiva europea. È molto più di un semplice sorteggio: è una tradizione, una celebrazione, un palcoscenico glamour dove si intrecciano sport, spettacolo e storia.

Grimaldi Forum: il tempio del calcio europeo

Il 28 e 29 agosto 2025, l’imponente Grimaldi Forum sarà ancora una volta la cornice d’eccezione per i sorteggi ufficiali delle competizioni maschili UEFA per club. Un momento strategico e simbolico, che segna il calcio d’inizio della stagione 2025–2026.

Calendario degli eventi

28 agosto – ore 18:00 : Sorteggio della fase a gironi della UEFA Champions League , con l’attesa spasmodica per conoscere gli incroci tra le squadre più prestigiose d’Europa.

: Sorteggio della fase a gironi della , con l’attesa spasmodica per conoscere gli incroci tra le squadre più prestigiose d’Europa. 29 agosto – ore 13:00: Sorteggi della UEFA Europa League e UEFA Conference League, che quest’anno vedono protagoniste anche squadre francesi come AS Monaco e OGC Nice.

Nuovo formato, nuova energia

Introdotto nel 2024, il nuovo formato delle fasi a gironi ha cambiato il volto delle competizioni UEFA. Maggiore varietà negli scontri diretti, più squadre coinvolte e una suspense che dura fino all’ultima giornata. Il gala di Monaco è diventato così anche uno spazio di riflessione tecnica e strategica per dirigenti e allenatori.

Il red carpet del calcio: tra eleganza e leggenda

Non solo sport: il gala UEFA è anche uno show. La passerella rossa del Grimaldi Forum si trasforma ogni anno in una sfilata di stelle, attuali ed ex. L’anno scorso, sotto i riflettori, Cristiano Ronaldo e Gianluigi Buffon hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti per la loro carriera, tra applausi e flash. Quest’anno, l'attesa è altissima: chi saranno gli ospiti d’onore? Quale leggenda verrà premiata? L’unica certezza è che Monaco saprà stupire.

Una tradizione che guarda al futuro

Nel suo ruolo di ponte tra passato e futuro del calcio europeo, l’evento di Monaco continua a rappresentare il punto d’incontro ideale tra istituzioni, club, tifosi e protagonisti. Un appuntamento che, anno dopo anno, ribadisce quanto forte e vitale sia il legame tra il Principato e il mondo del pallone.