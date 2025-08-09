"Lou Camin Nissart", conoscere Nizza camminando

Chi ama camminare, chi preferisce spostarsi a piedi a Nizza può sbizzarrirsi col GR® del Pays des Alpes-Maritimes, un sentiero totalmente percorribile a piedi all’interno del territorio comunale che raggiunge le colline che fanno da contorno a Nizza. Si tratta de "Lou Camin Nissart".
Un’iniziativa del Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes-Maritimes concretizzatasi col coinvolgimento dell’amministrazione cittadina.
Si tratta di un circuito che è frutto di un lavoro di studio e di cura ambientale durato quattro anni.
Il percorso collega le sommità delle passeggiate urbane sulle colline di Nizza con partenza ed arrivo in due luoghi emblematici: la Promenade du Paillon e la Promenade des Anglais.
Le caratteristiche
- Un dislivello complessivo di quasi 1000 metri;
- Vista sul mare e sulle montagne;
- Attraversamento di parchi urbani o dipartimentali;
- Vicinanza con le linee di trasporto urbano per un comodo rientro in città.
Il percorso
- Promenade du Paillon, Porto di Nice, Mont Alban, Monte Vinaigrier, Saint Pancrace, Saint Roman Bellet, prima di scendere da Magnan sulla Promenade des Anglais.
Le distanze
- Il circuito complessivo è di 42 chilometri e 195 metri.
- Con le possibili varianti: 60 chilometri di circuiti segnalati.
- Inoltre è in fase di studio la possibilità di estendere il GR alla Pyramide de Falicon per raggiungere i 42,5 km e consentire di organizzare una " Marathon pédestre des collines niçoises".
Al fondo di questo articolo è inserita la cartina che illustra il percorso de "Lou Camin Nissart".