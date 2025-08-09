 / Ambiente

"Lou Camin Nissart", conoscere Nizza camminando

Un percorso di oltre 40 chilometri nel territorio di Nizza che tocca le colline in un’eccezionale ambiente

Chi ama camminare, chi preferisce spostarsi a piedi a Nizza può sbizzarrirsi col  GR® del Pays des Alpes-Maritimes, un sentiero totalmente percorribile a piedi all’interno del territorio comunale che raggiunge le colline che fanno da contorno a Nizza. Si tratta de "Lou Camin Nissart".

Un’iniziativa del Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes-Maritimes concretizzatasi col coinvolgimento dell’amministrazione cittadina.

Si tratta di un circuito che è frutto di un lavoro di studio e di cura ambientale durato quattro anni.

Il percorso collega le sommità delle passeggiate urbane sulle colline di Nizza con partenza ed arrivo in due luoghi emblematici: la Promenade du Paillon e la Promenade des Anglais.

Le caratteristiche

  • Un dislivello complessivo di quasi 1000 metri;
  • Vista sul mare e sulle montagne;
  • Attraversamento di parchi urbani o dipartimentali;
  • Vicinanza con le linee di trasporto urbano per un comodo rientro in città.

Il percorso

  • Promenade du Paillon, Porto di Nice, Mont Alban, Monte Vinaigrier, Saint Pancrace, Saint Roman Bellet, prima di scendere da Magnan sulla Promenade des Anglais.

Le distanze

  • Il circuito complessivo è di 42 chilometri e 195 metri.
  • Con le possibili varianti: 60 chilometri di circuiti segnalati.
  • Inoltre è in fase di studio la possibilità di estendere il GR alla Pyramide de Falicon per raggiungere i 42,5 km e consentire di organizzare una " Marathon pédestre des collines niçoises".

Al fondo di questo articolo è inserita la cartina che illustra il percorso de "Lou Camin Nissart".

Files:
 Plan Lou Camin Nissart (854 kB)

Beppe Tassone

