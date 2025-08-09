Nizza dichiara guerra alle zanzare tigre: 3,6 milioni di insetti già neutralizzati

È una battaglia silenziosa, ma strategicamente cruciale, quella che la città di Nizza ha avviato contro la zanzara tigre.

Da quando l’insetto invasivo ha fatto la sua comparsa nel 2004, il problema è diventato sempre più pressante: fastidio quotidiano per i cittadini, ma soprattutto pericolo sanitario per la trasmissione di virus come dengue, chikungunya e Zika.



Per fronteggiare questa minaccia, il sindaco di Nice Christian Estrosi ha lanciato un piano d’azione ambizioso, basato su monitoraggio, prevenzione e coinvolgimento della popolazione.





Trappole high-tech e risultati sorprendenti

Dal mese di giugno, sono stati installati sul territorio urbano 62 trappole ovitrappole passive e 4 dispositivi innovativi basati sull’emissione di anidride carbonica, che simula la respirazione umana per attirare le zanzare.



I risultati? Decisamente promettenti: 2954 zanzare femmine catturate dalle ovitrappole e 659 da quelle innovative, per un totale di 3613 esemplari. Considerando che ogni femmina può generare fino a 1200 nuove zanzare, si stima che l’intervento abbia già evitato la nascita di oltre 3,6 milioni di nuovi insetti.



Mappatura dei punti critici

Le trappole non servono solo a catturare, ma anche a mappare le aree più a rischio della città. Tra le zone con il maggior numero di catture

Parcheggio Valrose (150 zanzare)

Cimitero Montée Eberlée (125)

Place Guynemer, vicino al monumento (165)



Le trappole innovative hanno registrato i seguenti numeri

Arènes de Cimiez: 191 catture

Castel des Deux Rois: 155

Villa Paradisio: 261

Colline du Château: 52

Interventi mirati e coinvolgimento dei cittadini