Monte-Carlo Société des Bains de Mer: prolunga l’estate a Monaco con offerte esclusive e momenti indimenticabili

L’estate a Monaco non finisce mai grazie a Monte-Carlo Société des Bains de Mer, che invita residenti e visitatori a prolungare i piaceri della bella stagione con una serie di esperienze esclusive e vantaggi imperdibili. Iscrivendosi gratuitamente al programma fedeltà My Monte-Carlo, si può beneficiare di uno sconto del 15% sulla prenotazione della propria camera, un’occasione perfetta per godersi un soggiorno da sogno nel cuore della Principauté.

Le serate monégasche si tingono di magiche atmosfere con Endless Sunsets, un invito a vivere la "Golden Hour" della Riviera, tra afterwork rilassanti, cene all’aperto con vista sul mare e momenti gastronomici d’eccellenza che vantano oltre dieci stelle Michelin. Monaco diventa così il palcoscenico ideale per assaporare il fascino dell’estate indiana in un ambiente esclusivo.

Per chi desidera proseguire la festa, Endless Nightlife offre la possibilità di vivere notti senza fine, tra locali eleganti e musica, per celebrare fino a tardi le ultime serate estive sotto il cielo della città. L’atmosfera vivace e cosmopolita di Monaco accoglie chi vuole lasciarsi trasportare dall’energia della notte.

Chi invece cerca relax e benessere può affidarsi a Endless Chill Vibes, una proposta che coniuga attività nautiche, momenti di calma e il dolce far niente tipico della Dolce Vita mediterranea. Una pausa rigenerante per ricaricare corpo e mente, respirando la brezza marina e godendo della splendida cornice della Riviera.

Monte-Carlo Société des Bains de Mer conferma così la sua vocazione a offrire un’estate senza fine, dove lusso, divertimento e relax si fondono in un’esperienza unica e personalizzata, per soddisfare ogni desiderio nel cuore pulsante di Monaco.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare direttamente il resort al numero +377 98 06 20 00 o via email a resort@montecarlosbm.com