Mare e libertà: le 27 spiagge naturiste tra Costa Azzurra e Var

Niente costumi, niente parei: solo il contatto diretto con l’acqua e il sole. Sono ben 27 le spiagge e calette ufficialmente riconosciute come naturiste nei dipartimenti di Alpes Maritimes e Var, secondo l’elenco aggiornato dalla Fédération Française de Naturisme.

Luoghi dedicati a chi ama vivere il mare in totale libertà, tra sabbia, scogli e panorami mozzafiato della regione PACA.





Nelle Alpes Maritimes, i punti di riferimento per il “bain nature” spaziano dalla Crique de l’Aiguille a Théoule-sur-Mer alla Plage des Pissarelles di Cap-d’Ail, passando per la Plage de la Batterie a Cannes e la Plage du Phare a Saint-Jean-Cap-Ferrat.

A Nizza, la Plage de la Plateforme è un piccolo angolo appartato, mentre gli isolotti delle Lérins, con la Plage des Pierres Hautes a Sainte-Marguerite, regalano un’esperienza balneare unica.

Non mancano le calette riservate come quelle di Cap Estel ed Èze, ideali per chi cerca discrezione e acque cristalline.



Nel Var, l’offerta è ancora più ricca: dalle scogliere del Dramont a Saint-Raphaël alle sabbie di Pampelonne a Ramatuelle, icona della Costa Azzurra glamour. Si trovano poi piccole baie nascoste come la Crique de la Douane e la Plage de la Moutte a Saint-Tropez, fino alle coste di Toulon con la Plage de la Mitre e la Batterie Basse.

Il Lavandou vanta una vera “triade naturista” con la Plage du Layet, la Crique du Layet e la Jean Blanc – Plage de l’Éléphant, mentre Hyères, Bandol e La Seyne-sur-Mer completano il quadro con aree balneabili autorizzate e immerse nella natura mediterranea.



Per i naturisti, questa mappa è un invito a scoprire un tratto di costa tra i più affascinanti d’Europa, dove sole, mare e libertà convivono senza barriere.







