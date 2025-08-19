 / Ambiente

19 agosto 2025

Ai confini delle Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Il Parco delle Alpi Liguri (Foto)

Montecarlonews propone luoghi, itinerari, passeggiate alla scoperta del Dipartimento delle Alpi Marittime. Questa volta in territorio italiano. Le foto sono di Danilo Radaelli

Parco delle Alpi Liguri, fotografie di Danilo Radaelli

Danilo Radaelli, dopo una astinenza di ben 4 giorni, é risalito in groppa alla sua bicicletta ed é partito per una nuova escursione alla scoperta dei servizi che il Parco delle Alpi Liguri (in territorio italiano) mette a disposizione di chi "cavalca" una bicicletta elettrica.

Partito da Nizza Saint Isidore  é arrivato in Italia si é fermato a ricaricare a Bordighera e poi si é addentrato nell'entroterra Ligure e  giungendo a Dolceacqua - IsolaBona  per raggiungere poi Pigna dove trovato la sua borne de recharge  uguale à quella del Col di Nava e si é fermato un poco.



Poi ha pensato bene  di risalire il colle di Langan per arrivare fino al rifugio Allavena dove la gestrice gli ha fatto caricare la bici e si é riposato finalmente: per lui la felice scoperta del Lago quello di Tenarda

Quindfi iscesa verso Molini di Triora dove la ricarica bici é a pagamento tramite una card: il percorso si é rivelato, racconta Danilo, molto difficile  e pericoloso con buche profondissime . 



Poi, per finire, eccolo a Badalucco, il villaggio dell'amica di famiglia Thérèse Panizzi ed é arrivato a Arma di Taggia ed ha infilato la ciclovia ligure per tornare a Ventimiglia e poi a Nizza salendo sul Col d'Eze.  

Il percorso - con partenza alle 6,30 e ritorno alle 23,30 - é stato di 220 km e con un'altezza massima di 1560 mt .

Guardando il contachilometri, ha scoperto che ha percorso pedalando ben 18.000 km: non c'é che dire!

Beppe Tassone

