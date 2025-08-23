 / Eventi

Mentone: martedì 26 agosto la firma del nuovo “Permesso di Vegetalizzare” al Square Sotchi

L’evento si svolgerà alla presenza del sindaco di Menton, Yves Juhel, e dell’assessore all’ambiente Élodie Robert, insieme all’associazione Potaj’aime, protagonista del progetto

Martedì 26 agosto alle ore 17:00, il Square Sotchi ospiterà la firma di un nuovo Permesso di Vegetalizzare, iniziativa che consente a cittadini e associazioni di prendersi cura degli spazi pubblici attraverso attività di giardinaggio condiviso.

Un nuovo spazio verde per la città

Il Square Sotchi è pronto a trasformarsi in un luogo di incontro e di natura, con tre obiettivi principali:

  • Rafforzare i legami sociali tra i residenti, grazie a un’attività collettiva e partecipativa.
  • Promuovere la biodiversità urbana, favorendo la presenza di nuove specie vegetali e animali.
  • Rispondere alle sfide climatiche con la creazione di un’isola di freschezza, una migliore gestione delle risorse idriche e lo sviluppo di un vero e proprio corridoio ecologico.

Questa iniziativa si inserisce nella politica ambientale del Comune, che mira a valorizzare il verde urbano e a coinvolgere i cittadini in pratiche sostenibili.

Maggiori informazioni sui Permessi di Vegetalizzare sono disponibili al seguente link

Bianca Giordano

