“Una Montagna di Esperienze”: escursioni e attività per famiglie lungo il Sentiero Italia CAI alla scoperta delle valli alpine cuneesi

Il Conitours – Consorzio Operatori Turistici della provincia di Cuneo, in collaborazione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette Alpi Marittime e il CAI di Cuneo, promuove “Una Montagna di Esperienze”, un ciclo di escursioni e attività esperienziali dedicate a famiglie, appassionati di montagna e curiosi di ogni età, lungo il tracciato del Sentiero Italia CAI.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il patrimonio naturale, storico e culturale delle montagne della provincia di Cuneo, attraversate proprio dal Sentiero Italia CAI, uno dei più grandi itinerari escursionistici d’Europa. Ogni attività è pensata per avvicinare grandi e piccoli alla ricchezza di questi luoghi, tra paesaggi suggestivi, biodiversità straordinaria e testimonianze del passato.

Qui i dettagli del sesto appuntamento:

SABATO 30 AGOSTO - ALLA SCOPERTA DELLA FAUNA IN VALLE TANARO

Escursione affascinante nell’alta Valle Tanaro, la cosiddetta “terra di mezzo”. Nel cuore delle Alpi Liguri, tra specie floreali comuni e relitti glaciali, sarà un’occasione per conoscere da vicino anche il mondo degli ungulati di alta quota.

Consigliato un binocolo o una macchina fotografica.

Dettagli tecnici:

orario di ritrovo 8:30 presso Upega o Carnino (a seconda delle condizioni meteorologiche, il luogo verrà comunicato il giorno prima della partenza)

dislivello 950 m circa

lunghezza: 10 km circa

rientro nel pomeriggio

Note importanti:

Pranzo al sacco a cura dei partecipanti

Obbligo di scarponcini da trekking

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione al numero 0171 696206 o via email a info@cuneoalps.it.

Per il programma completo: https://www.cuneoalps.it/