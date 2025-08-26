Europa Palace Hotel presenta le Rooftop Movie Nights

L’Europa Palace Hotel apre le porte della sua terrazza panoramica per un nuovo appuntamento, questa volta dedicato alla magia del cinema.

Nascono le Rooftop Movie Nights, cinque serate sotto le stelle che, ogni mercoledì dal 27 agosto al 24 settembre, porteranno sul grande schermo alcuni dei capolavori più amati dal pubblico italiano e internazionale. Le proiezioni avranno inizio alle ore 21.

Il programma prevede una selezione di cinque film iconici che rappresentano il meglio del cinema italiano moderno, capaci di toccare temi universali con sensibilità e ironia:

27 agosto – La grande bellezza (Paolo Sorrentino, 2013)

3 settembre – C’è ancora domani (Paola Cortellesi, 2023)

10 settembre – La leggenda del pianista sull’oceano (Giuseppe Tornatore, 1998)

17 settembre – Perfetti sconosciuti (Paolo Genovese, 2016)

24 settembre – This Must Be the Place (Paolo Sorrentino, 2011)

Ogni serata sarà accompagnata da un welcome drink e da popcorn homemade, per vivere un’esperienza autentica e conviviale in una cornice unica: il rooftop dell’Europa Palace, con la sua vista mozzafiato sulla Riviera dei Fiori.

Per informazioni e prenotazioni: reservations@europapalace.it | 0184 715000





EUROPA PALACE SANREMO

Europa Palace Sanremo, di proprietà della famiglia Lagorio, è un hotel 5 stelle affacciato sul Lungomare Imperatrice, nel cuore della città. Dopo un attento restauro, l’hotel riaperto nel gennaio 2025 unisce eleganza storica, design contemporaneo e un’offerta pensata anche per il pubblico locale, con ristorazione gourmet, Spa, terrazze panoramiche e spazi per eventi su misura. Con 70 camere di diverse tipologie, 3 ristoranti, una Spa di 400 mq, rappresenta un nuovo punto d’incontro tra ospitalità, gusto e cultura a Sanremo. www.europapalacesanremo.com