Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di settembre (Foto)

Anche nel mese di settembre attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.
Appuntamenti imperdibili
Festival Offensive Rock. Il 6 settembre dalle 18 alle 23,30 - espaces du fort carré – antibes
Il festival è organizzato dall’associazione antiboise Godasse Racing Team!
Cinque gruppi si alterneranno sul palco proponendo creazioni musicali originali, dedicate tanto agli appassionati quanto ai semplici curiosi del rock.
In programma: Silly Ideals (rock alternativo), Syhlab (rock), Kill the Duck (rock), Harfaang (rock alternativo) e Stone of a Bitch (rock metamorfico).
Presenti food truck dolci, stand bevande e paninoteca.
34e festival d’art sacré – Dal 6 all 21 settembre - Antibes & Juan-les-Pins
Il Festival di Arte Sacra di Antibes celebra quest’anno i 900 anni di un evento che risalirebbe al 1125: la ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame de l’Immaculée Conception, uno dei luoghi simbolo del patrimonio cittadino.
Per commemorare l’anniversario, la torre adiacente alla cattedrale si illuminerà di luce dorata ogni sera per tutta la durata del festival.
3e édition de l’Ibsa Regatta – Dal 25 al 27 settembre dalle 10 alle 18 - Base Nautique – Antibes
Questo evento nautico è la prima regata internazionale aperta a giovani dai 12 ai 17 anni con disabilità. Inserita nel progetto internazionale “Sailing into the future together”, la competizione riunisce 40 equipaggi interamente composti da atleti con disabilità o misti, tra cui 8 provenienti da Belgio, Spagna, Gran Bretagna, Svizzera, Italia e Tunisia.
Diversi
Journée «porte ouverte» - Il 6 settembre dalle 10 alle 13 - Théâtre Le Tribunal - Antibes
Journée découverte du bridge - Il 6 & 9 settembre - Place des Martyrs de la Résistance - Antibes
Fête des vendanges
- Safranier – Il 13 settembre dalle 17 alle 20 - Place du Safranier – Antibes
- Fontonne - Il 20 settembre dalle 16 alle 18 - Place Jean Aude - Antibes
Kids trail des semboules
- Il 20 settembre dalle 9,30 alle 12,30 - Parc de Loisirs des Semboules – Antibes
Du rire aux armes - Les Espaces du Fort Carré – Antibes
- Le 20 settembre alle 15 - Ciné - Les bidasses s'en vont en guerrele
- Il 21 settembre alle 15 - Ciné - Dr Folamour de Stanley Kubrick
- Il 27 settembre alle 14 atelier d’impro! - Dans les rues de Juan-les-Pins - Dal 26 al 28 settembre
Championnat de France élite 2 - Azur arena – Antibes - Il 26 settembre e il 30 settembre
42e Journées Européennes du Patrimoine - Il 20 settembre - Médiathèque Albert Camus - Antibes
Mostre – Esposizioni
- Les camps chantiers du fort carré - Fino al 3 settembre - 12 Rue Andreossy – Antibes
- Transartcafé – Fino all’11 ottobre - 6 Rue du dr Rostan – Antibes
- 13ème Salon International des minéraux & fossiles - Il 13 & 14 settembre - Les Espaces du Fort Carré - Antibes
- Paysages intérieurs - Fino al 26 settembre -Fondation Hartung-Bergman
- Dickie à antibes - Fino al 28 settembre - Musée Peynet – Antibes
- Hommage à Arman & exposition de Bernar Venet - Fino al 28 settembre - Musée Picasso – Antibes
- Jazz emotions -Fino al 30 settembre - AC hotel by Marriott Ambassadeur – Antibes
- Mémoire animale – Fino al 4 ottobre - Espace Les Arcades – Antibes
- Voyage de la couleur au cœur de l'obscurité – Fino al 31 ottobre - Bd d’Aguillon – Antibes
- Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes
Visite guidate
- Vecchia Antibes in francese – 2 e 23 settembre ore 14,30 e 16 settembre ore 9,30
- Vecchia Antibes in inglese – 2 settembre ore 9,30
- Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque ai ruggenti anni venti – 12 e 29 settembre ore 14,30
- Il sentiero costiero – Il 5 settembre ore 9,30
- Scoprire le arti e i mestieri - Il 12 e 17 settembre ore 14
- Journées du patrimoine - Sabato 20 settembre - Visite guidée de la Villa Eilenroc et de ses jardins - 4 sessioni di visite: ore 14 – 14,30 - 16 – 16,30
Il programma completo è inserito al fondo dell’articolo.