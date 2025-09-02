Antibes, le manifestazioni e le visite guidate del mese di settembre (Foto)

Anche nel mese di settembre attività culturali e manifestazioni caratterizzano il ricco cartellone di Antibes - Juan les Pins.





Appuntamenti imperdibili

Festival Offensive Rock. Il 6 settembre dalle 18 alle 23,30 - espaces du fort carré – antibes

Il festival è organizzato dall’associazione antiboise Godasse Racing Team!

Cinque gruppi si alterneranno sul palco proponendo creazioni musicali originali, dedicate tanto agli appassionati quanto ai semplici curiosi del rock.

In programma: Silly Ideals (rock alternativo), Syhlab (rock), Kill the Duck (rock), Harfaang (rock alternativo) e Stone of a Bitch (rock metamorfico).

Presenti food truck dolci, stand bevande e paninoteca.



34e festival d’art sacré – Dal 6 all 21 settembre - Antibes & Juan-les-Pins

Il Festival di Arte Sacra di Antibes celebra quest’anno i 900 anni di un evento che risalirebbe al 1125: la ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame de l’Immaculée Conception, uno dei luoghi simbolo del patrimonio cittadino.

Per commemorare l’anniversario, la torre adiacente alla cattedrale si illuminerà di luce dorata ogni sera per tutta la durata del festival.



3e édition de l’Ibsa Regatta – Dal 25 al 27 settembre dalle 10 alle 18 - Base Nautique – Antibes

Questo evento nautico è la prima regata internazionale aperta a giovani dai 12 ai 17 anni con disabilità. Inserita nel progetto internazionale “Sailing into the future together”, la competizione riunisce 40 equipaggi interamente composti da atleti con disabilità o misti, tra cui 8 provenienti da Belgio, Spagna, Gran Bretagna, Svizzera, Italia e Tunisia.





Diversi

Journée «porte ouverte» - Il 6 settembre dalle 10 alle 13 - Théâtre Le Tribunal - Antibes



Journée découverte du bridge - Il 6 & 9 settembre - Place des Martyrs de la Résistance - Antibes



Fête des vendanges

Safranier – Il 13 settembre dalle 17 alle 20 - Place du Safranier – Antibes

Fontonne - Il 20 settembre dalle 16 alle 18 - Place Jean Aude - Antibes

Kids trail des semboules

Il 20 settembre dalle 9,30 alle 12,30 - Parc de Loisirs des Semboules – Antibes

Du rire aux armes - Les Espaces du Fort Carré – Antibes

Le 20 settembre alle 15 - Ciné - Les bidasses s'en vont en guerrele

Il 21 settembre alle 15 - Ciné - Dr Folamour de Stanley Kubrick

Il 27 settembre alle 14 atelier d’impro! - Dans les rues de Juan-les-Pins - Dal 26 al 28 settembre



Championnat de France élite 2 - Azur arena – Antibes - Il 26 settembre e il 30 settembre



42e Journées Européennes du Patrimoine - Il 20 settembre - Médiathèque Albert Camus - Antibes





Mostre – Esposizioni

Les camps chantiers du fort carré - Fino al 3 settembre - 12 Rue Andreossy – Antibes

Transartcafé – Fino all’11 ottobre - 6 Rue du dr Rostan – Antibes

13ème Salon International des minéraux & fossiles - Il 13 & 14 settembre - Les Espaces du Fort Carré - Antibes

Paysages intérieurs - Fino al 26 settembre -Fondation Hartung-Bergman

Dickie à antibes - Fino al 28 settembre - Musée Peynet – Antibes

Hommage à Arman & exposition de Bernar Venet - Fino al 28 settembre - Musée Picasso – Antibes

Jazz emotions -Fino al 30 settembre - AC hotel by Marriott Ambassadeur – Antibes

Mémoire animale – Fino al 4 ottobre - Espace Les Arcades – Antibes

Voyage de la couleur au cœur de l'obscurité – Fino al 31 ottobre - Bd d’Aguillon – Antibes

Homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 - Musée de la Carte Postale – Antibes





Visite guidate

Vecchia Antibes in francese – 2 e 23 settembre ore 14,30 e 16 settembre ore 9,30

Vecchia Antibes in inglese – 2 settembre ore 9,30

Juan-les-Pins, dalla Belle Epoque ai ruggenti anni venti – 12 e 29 settembre ore 14,30

Il sentiero costiero – Il 5 settembre ore 9,30

Scoprire le arti e i mestieri - Il 12 e 17 settembre ore 14

Journées du patrimoine - Sabato 20 settembre - Visite guidée de la Villa Eilenroc et de ses jardins - 4 sessioni di visite: ore 14 – 14,30 - 16 – 16,30