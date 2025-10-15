Bérénice di Racine: la Comédie-Française incanta Monaco con la regia di Guy Cassiers

Il Théâtre Princesse Grace propone, giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 20:00, uno degli appuntamenti teatrali più attesi della stagione: Bérénice, tragedia immortale di Jean Racine, portata in scena nella maestosa Auditorium Prince Pierre del Grimaldi Forum Monaco. Lo spettacolo, della durata di un’ora e cinquanta minuti senza intervallo, porta la firma di Guy Cassiers, tra i registi europei più sensibili all’intreccio tra linguaggio scenico, luce e introspezione psicologica.

Un racconto di passioni e rinunce

Scritta nel 1670, Bérénice è una tragedia di sentimenti trattenuti e di amori impossibili, in cui le parole si fanno respiro e silenzio. La regina di Palestina, Bérénice, ama l’imperatore di Roma, Titus, che, appena salito al trono, è costretto a rinunciarle per ragioni di Stato. A loro si aggiunge Antiochus, re di Comagene, innamorato in segreto della stessa donna.

In questa messa in scena, Cassiers esplora il tormento interiore dei protagonisti, restituendo al pubblico la tensione poetica e tragica del testo di Racine, dove il non detto diventa emozione pura.

La Comédie-Française: l’eccellenza del teatro in scena

Sul palco, la troupe della Comédie-Française, vera istituzione del teatro mondiale, dà voce e corpo ai personaggi raciniani con straordinaria maestria.

Suliane Brahim interpreta una Bérénice intensa e luminosa, Jérémy Lopez veste i panni di Titus e di Antiochus, mentre Claude Mathieu e Alexandre Pavloff incarnano rispettivamente Phénice, confidente di Bérénice, e Paulin e Arsace, confidenti dei due uomini.

L’equilibrio tra misura classica e sensibilità moderna trova qui la sua piena espressione.

Un’esperienza teatrale totale

Con la sua regia, Guy Cassiers sublima la lingua di Racine attraverso un uso sapiente della luce, del video e dello spazio scenico. L’allestimento si distingue per la sua sobrietà formale e l’intensità emotiva, invitando lo spettatore a entrare “nell’ombra dei pensieri” di Bérénice.

Un’esperienza teatrale totalizzante, in cui la parola diventa immagine e l’immagine si fa emozione.

Informazioni pratiche

Giovedì 23 ottobre 2025, ore 20:00 – Auditorium Prince Pierre, Grimaldi Forum Monaco (durata 1h50 senza intervallo).

Parcheggio disponibile sul posto: tariffa notturna 0,20 € ogni 15 minuti, dalle 19:00 alle 08:00.

Con Bérénice, il Théâtre Princesse Grace e la Comédie-Française offrono al pubblico monegasco un incontro raro tra classicità e modernità, parola e visione, passione e misura: un tributo eterno alla forza della tragedia e alla bellezza della lingua teatrale francese.