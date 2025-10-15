Monaco mette in luce il ruolo dello sport nella diplomazia e nella parità di genere all’Università di New York

Su invito della Presidente del Preston Robert Tisch Institute for Global Sport, istituto che forma professionisti destinati a carriere di alto livello nella gestione dello sport, S.E. la Sig.ra Isabelle Picco, Ambasciatrice e Rappresentante Permanente del Principato di Monaco presso le Nazioni Unite, ha preso parte alla tavola rotonda intitolata “Diplomazia sportiva ed empowerment femminile”, organizzata presso il Center for Global Affairs dell’Università di New York (NYU).

In tale occasione, l’Ambasciatrice ha sottolineato il ruolo dello sport come catalizzatore di cambiamento sociale, strumento di uguaglianza e leva di diplomazia multilaterale.

Ha inoltre evidenziato l’importanza dell’educazione — compresa quella fisica delle donne —, della parità retributiva e della lotta contro gli stereotipi e la violenza online nei confronti delle atlete.

Nel suo intervento, ha anche illustrato le iniziative promosse da Monaco in questo ambito, in particolare attraverso il Gruppo degli Amici dello Sport per lo Sviluppo Sostenibile, da lei co-presieduto insieme al suo omologo del Qatar, e ha ricordato il ruolo determinante svolto da organizzazioni internazionali come il Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

All’evento hanno partecipato anche la Sig.ra Jayathma Wickramanayake, responsabile delle partnership sportive presso ONU Donne, e S.E. il Sig. Mohammed Al Nasr, Rappresentante Permanente Aggiunto del Qatar presso le Nazioni Unite.

Il panel ha inoltre beneficiato dell’intervento della Prof.ssa Lindsay Sarah Krasnoff, rinomata esperta di diplomazia sportiva e autrice di importanti studi sul basket e sulle relazioni internazionali, che ha arricchito il dibattito con la sua prospettiva accademica.