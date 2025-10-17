 / Ambiente

Alpes Maritimes: alla scoperta del territorio. Gourdon (Foto)

Montecarlonews propone luoghi, itinerari, passeggiate alla scoperta del Dipartimento delle Alpi Marittime

Gourdon, fotografie di Danilo Radaelli

Danilo Radaelli ci accompagna, con le sue fotografie, alla scoperta di un caratteristico villaggio dell’entroterra: Gourdon.

Pedalando verso Gourdon, il balcone sospeso sulla Costa Azzurra
C’è un momento, lungo la salita che da Pont-du-Loup si arrampica verso l’altopiano, in cui la strada sembra scomparire nel cielo.

Poi, improvvisamente, appare Gourdon: un pugno di case di pietra abbarbicate a 760 metri d’altitudine, un nido d’aquila che guarda il Mediterraneo da un balcone naturale sospeso sulle Gorges du Loup.



Per chi ama muoversi in bicicletta, è una meta che sa di conquista e di ricompensa. Dopo i tornanti che fendono il profumo di lavanda e di ginestra, ci si ritrova in un villaggio che pare uscito da un’altra epoca.

Dietro le mura, un dedalo di viuzze acciottolate custodisce botteghe di artigiani, vetrerie artistiche, profumieri e piccoli atelier dove il tempo sembra essersi fermato.

Al centro, il castello che domina la rupe, con i giardini disegnati da André Le Nôtre, ricorda il ruolo strategico che Gourdon ebbe nei secoli come luogo di difesa. I resti di quel passato militare convivono oggi con un’anima più serena, fatta di arte e silenzio.


Da quassù, lo sguardo spazia per oltre ottanta chilometri: dalle Alpi Marittime fino al blu del mare, passando per Grasse, Cabris e Cipières. È un panorama che invita a fermarsi, a respirare, a scattare fotografie che non hanno bisogno di filtri.

E dopo la discesa, quando la bici corre di nuovo verso la costa, resta l’impressione di aver attraversato un piccolo mondo sospeso: un luogo dove la pietra, la luce e l’aria di montagna si fondono in un’unica, indimenticabile immagine.


Beppe Tassone

