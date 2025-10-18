Menton celebra la Fête du Sol Vivant: scoprire e proteggere la vita sotto i nostri piedi

In occasione della Fête Nationale du Sol Vivant, che si svolgerà in tutta la Francia dall’11 al 26 ottobre 2025, la Ville de Menton propone un programma di incontri e laboratori aperti al pubblico, dedicati alla scoperta e alla protezione del suolo, un ecosistema prezioso e spesso trascurato.

Attraverso esperienze pratiche e momenti di divulgazione, cittadini, famiglie e professionisti saranno invitati a comprendere meglio il ruolo cruciale del suolo nella salute del pianeta.

Sabato 18 ottobre – “A ogni suolo, il suo uso”

Il primo appuntamento è previsto per sabato 18 ottobre, dalle 14.00 alle 16.30, sotto la Voûte n°1 dell’Esplanade des Sablettes.

L’atelier, intitolato «À chaque sol, son usage», è aperto a tutti, anche ai bambini dagli 8 anni accompagnati da un adulto, e permetterà di scoprire la diversità dei suoli e il loro ruolo nell’equilibrio naturale.

Attraverso attività ludiche e dimostrative, i partecipanti potranno osservare da vicino la vita nascosta sotto i nostri piedi e comprendere come ogni tipo di terreno abbia la propria funzione. Un’occasione per imparare che proteggere il suolo significa proteggere il futuro.

Lunedì 20 ottobre – Visita alla piattaforma di compostaggio “Terres en Partage”

Il secondo appuntamento, rivolto ai professionisti della ristorazione, si terrà lunedì 20 ottobre, dalle 8.30 alle 9.30, presso il sito “Terres en Partage”, situato al 2680 route de Super Garavan a Mentone.

I partecipanti potranno visitare una piattaforma di compostaggio e scoprire le buone pratiche per trasformare i rifiuti organici in risorse naturali per il suolo.

La mattinata inizierà con un caffè offerto, in un clima conviviale che favorirà lo scambio di esperienze e idee sulla gestione sostenibile dei rifiuti alimentari.

Mercoledì 22 ottobre – “La Boucle du Compost”

La settimana si concluderà con il laboratorio «Boucle du Compost», in programma mercoledì 22 ottobre, dalle 9.30 alle 12.00, sempre sotto la Voûte n°1 dell’Esplanade des Sablettes.

L’attività, anch’essa aperta a tutti, offrirà ai partecipanti la possibilità di seguire il ciclo completo del compost, dalla raccolta dei rifiuti organici alla loro trasformazione in fertilizzante naturale.

Un modo semplice e concreto per capire come i piccoli gesti quotidiani possano contribuire a ridurre l’impatto ambientale e a restituire vita al suolo.

Informazioni pratiche

Tutte le attività sono gratuite, ma è necessaria la prenotazione al numero: 06 59 41 20 43 o via e-mail all’indirizzo: environnement@ville-menton.fr

Con questa iniziativa, la Città di Mentone riafferma il proprio impegno per la transizione ecologica e l’educazione ambientale, invitando cittadini e professionisti a riscoprire la connessione profonda tra la terra, la vita e l’equilibrio del nostro ecosistema.



