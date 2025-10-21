Collagene da bere: parlarsi chiaro per essere ben informati, tra scienza e vita vera

È vero, ormai il collagene da bere si trova praticamente ovunque (flaconcini pronti o polvere da sciogliere nell’acqua di prima mattina) ed è sicuramente un'interessante opzione per assumerlo con facilità, ma è anche giusto sapere cosa ci si versa davvero in quel bicchiere, e soprattutto, a cosa serve effettivamente.

Quel collagene da bere di solito è proteina idrolizzata, cioè spezzettata in pezzettini (peptidi) che sono più facili da digerire. Ma ciò che conta di più in assoluto è quello che c’è dentro: la fonte (bovino, pesce, pollo), quanto è puro, e soprattutto quanti grammi di peptidi attivi si buttano giù ogni volta che lo si assume. Sull’etichetta, bisogna prestare attenzione soprattutto alle seguenti informazioni:

Da dove viene (bovino per pelle/connettivi, pollo per cartilagini, pesce che si scioglie bene)

Quante cose buone ci sono davvero per ogni dose (la scritta “ collagene ” non è sufficiente da sola a spazzare via i dubbi).

Allergeni (se si è allergici a crostacei, bisogna assolutamente evitare quello marino).

Bollini di qualità se ci sono

La scienza cosa dice? Negli ultimi anni qualche studio interessante è uscito. Se si prendono quei peptidi ogni giorno per 2-3 mesi:

La pelle potrebbe sembrare un filo più idratata ed elastica (specialmente nelle persone che sono già oltre i 40 anni di età).

Le ginocchia dopo la corsa potrebbero “brontolare” meno (molte testimonianze forniscono recensioni positive soprattutto sul collagene di pollo a basso dosaggio, in relazione alla tutela delle ginocchia dopo una corsa).

Per quanto riguarda le ossa, le soluzioni migliori sono quelle abbinate a calcio e vitamina D

Attenzione però, nessuno studio grida al miracolo, e molti di essi sono finanziati direttamente da chi realizza i prodotti, quindi è giusto mantenere un tono critico analizzando bene il tutto, nonostante gli effetti positivi.

Le etichette non possono promettere miracoli perché la legge europea (Reg. CE 1924/2006) non consente la presenza di scritte come “riduce le rughe” o “cura i dolori”, l’unica cosa che si può leggere è che la vitamina C “aiuta a formare il collagene”. La vitamina presente supporta infatti la produzione naturale di collagene, non produce essa stessa il collagene. Leggere le etichette con questa chiave salva da tante illusioni e permette di essere ben informati quando si compiono scelte specifiche.

Come assumere collagene da bere senza diventare matti?

Scegliere un momento preciso della routine ( colazione , pranzo) nel quale sia facile ricordarsi di prenderlo.

Darsi 8-12 settimane di prova seria prima di giudicare ed eventualmente continuare.

Tenersi un mini-diario (anche mentale) e chiedersi: “Oggi la pelle tira un po' di meno?” / “Dopo la camminata, il ginocchio è più tranquillo rispetto a quando non bevevo collagene?”

Se gonfia o dà fastidio, è il caso di provare a cambiare marca o fonte

Gravidanza/allattamento/malattie? Chiedere sempre al medico prima di assumere qualsiasi cosa.

Due cose che pochi dicono:

Il collagene non è una proteina completa (manca di triptofano). Se si desidera aumentare i propri muscoli, è il caso di cercare direttamente altro.

Non esiste nessun collagene vegetale. Le persone vegane possono puntare su integratori con i “mattoncini” per produrlo naturalmente (vitamina C, zinco, rame).

Dove non perdersi nel caos?

Quando si cercano informazioni di qualsiasi tipo, è sempre meglio affidarsi a fonti che spiegano nel dettaglio senza avere interessi diretti. Mettere a confronto studi e dosaggi su varie piattaforme che presentano anche analisi sul benessere aiuta a fare scelte informate senza cadere in "informazioni fuffa".























