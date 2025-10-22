Caos limiti di velocità tra Nizza e Saint-Laurent-du-Var: automobilisti in trappola sul ponte Napoléon III

Tra Nizza e Cagnes-sur-Mer, la Promenade des Anglais, che diventa Route du Bord de Mer (RM6098), è ormai quasi interamente limitata a 50 km/h. Solo il ponte Napoléon III, che collega Nizza a Saint-Laurent-du-Var, resiste con un tratto a 70 km/h. Ma solo in una direzione.



Nel senso Nizza–Saint-Laurent, infatti, la velocità è temporaneamente abbassata a 50 km/h per i lavori preparatori della linea 4 del tramway. In direzione opposta, verso Nizza, una parte del ponte resta a 70 km/h. Una situazione che genera confusione e, spesso, sanzioni.



A complicare il quadro ci sono tre autovelox. A Saint-Laurent-du-Var, dopo la rimozione a giugno della passerella pedonale sostituita da un attraversamento a raso, il limite è stato portato da 70 a 50 km/h.

Dal 7 luglio i due radar presenti, tarati sul nuovo limite, hanno iniziato a rilevare le infrazioni senza flash visibili, cogliendo di sorpresa molti automobilisti che hanno ricevuto decine di multe consecutive. Un terzo radar, impostato a 70 km/h, si trova invece 500 metri dopo il ponte, in direzione Nizza.



Secondo l’avvocato nizzardo Laurent Terrazzoni, specializzato in ricorsi, sarebbero già centinaia le contestazioni in corso. Chi ha pagato non potrà più recuperare denaro o punti, ma chi ha presentato opposizione potrebbe almeno evitare la sospensione della patente.



Molti residenti lamentano scarsa chiarezza nella segnaletica e una sicurezza ridotta dopo la rimozione della passerella, con un semaforo provvisorio ritenuto poco visibile.



Il Comune di Saint-Laurent-du-Var ha giustificato la riduzione della velocità con l’obiettivo di uniformare l’intera RM6098 e trasformarla in un boulevard urbano più sicuro e vivibile.

Da parte sua, la città di Nizza precisa che, terminati i lavori del tram, il limite sul ponte Napoléon III tornerà a 70 km/h in entrambi i sensi, rinviando ogni armonizzazione futura.



Il ponte Napoléon III, che un tempo segnava il confine tra la Francia e il Contado di Nizza, è oggi il simbolo di un’altra frontiera: quella tra regolamenti divergenti e automobilisti smarriti.

In attesa che la linea 4 del tramway, prevista entro il 2030, riporti un po’ di ordine lungo la costa.





