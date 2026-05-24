Il Re “Fagnano”torna a La Napoule: una festa di giochi, musica e tradizione sulla spiaggia del castello

Oggi, domenica 24 maggio 2026, torna a Mandelieu-La Napoule una delle tradizioni più curiose e colorate della Costa Azzurra: la Festa di Saint Fainéant.



Un’intera giornata all’insegna della spensieratezza, della musica e del buon cibo, per celebrare il leggendario arrivo del Roi Fainéant, il Re Fagnano, sulla spiaggia del castello.



L’evento, che affonda le radici in una tradizione ottocentesca, trasforma il borgo in un palcoscenico a cielo aperto con animazioni per bambini, sfilate, spettacoli circensi, un grande banchetto collettivo sulla spiaggia, musica dal vivo e un mercato artigianale sotto le stelle.





Una storia tra vetro, riposo e ironia

La leggenda di Saint Fainéant nasce nel XIX secolo, quando il castello di La Napoule, confiscato durante la Rivoluzione francese, fu restituito alla famiglia Montgrand. Jean-Baptiste de Montgrand, sindaco di Marsiglia, trascurò però la tenuta, che cadde in rovina.

Nel 1837, un maestro vetraio di nome Louis Barthélémy vi installò la sua officina, attiva giorno e notte nella produzione di contenitori in vetro, molto richiesti dai profumieri di Grasse.



Una volta l’anno, durante il periodo pasquale, gli operai approfittavano della necessaria pulizia dei forni per concedersi un raro giorno di svago.



I pescatori del villaggio, ancora impegnati a tirare le reti, li deridevano affettuosamente con il soprannome di “fannulloni”. Da questa ironia nacque la tradizione di celebrare la “fannullaggine” con una festa popolare, diventata nel tempo una vera e propria ricorrenza locale.





Il programma della giornata

Dalle 14 alle 18 – Animazioni per bambini – Spiaggia del Castello

Un pomeriggio ricco di giochi e attività per i più piccoli, in collaborazione con Pitchoun Média. In programma: gonfiabili, giochi in legno, quiz di cultura generale, giochi da tavolo in stile televisivo, giochi giganti e laboratori “fai da te”, senza dimenticare i sempre amati truccabimbi.

Tutti i bambini riceveranno premi e regali. Gran finale con una festa danzante insieme alle mascotte, tra musica e coreografie firmate Pitchoun.



Ore 17,30 – Partenza del Re Fannullone

Partenza dalla base di canottaggio a bordo di una yole da mare, insieme ai membri del Rowing Club Cannes-Mandelieu.



Ore 18 – Arrivo del Re Fannullone

Accoglienza ufficiale del Re Fannullone, accompagnato da fanfare, artisti circensi e mangiafuoco. Sfilerà per le vie di La Napoule fino all’aperitivo d’onore offerto dal Comune sull’avenue Henry Clews.



Dalle ore 18 – Mercato notturno

L’avenue Henry Clews ospiterà un mercato con prodotti locali e artigianali in un’atmosfera festosa. Presenti anche food truck.



Ore 18,30 – Aperitivo – Avenue Henry Clews



Ore 19 – Sardinata – Grande tavolata

Il Club Loisirs e la città di Mandelieu vi invitano sulla spiaggia per una sardinata conviviale. L’associazione COJEM gestirà il punto ristoro per tutta la durata dell’evento.



Ore 20,30 – Concerto e serata danzante sulla spiaggia

Chiusura in musica con il gruppo Bagasso, sei musicisti con sonorità caraibiche tra Cuba e Brasile. Un appuntamento festoso da non perdere.



Una festa per tutti

Tra tradizione, folklore e voglia di stare insieme, la Festa di Saint Fainéant è un’occasione imperdibile per residenti e turisti. Un invito a celebrare il dolce far niente… con grande allegria!







