Nice Magazine, una finestra sulla città

Uno spazio sulla città di Nizza: é disponibile il numero di gennaio/febbraio 2026 di Nice Magazine, il mensile edito dalla città di Nizza.



Il numero di gennaio/febbraio della rivista curata dalla Ville de Nice é dedicato ad una serie di servizi sulla prossima edizione del Carnevale di Nizza.

Servizi giornalistici anche all’arrivo in città del Tour de France Féminin in programma nel 2026 ed alla neve a Nizza, con tante fotografie.