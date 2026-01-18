Teatro a tavola: “Mémoire de nous” al Lavoir Théâtre di Mentone

Il Lavoir Théâtre di Mentone invita il pubblico a vivere una serata diversa dal solito, in cui il teatro si apre all’incontro e dialogo. Venerdì 23 gennaio 2026, dalle 20.30 alle 21.50, va in scena Repas performatif – Mémoire de nous, una creazione originale della Cie du Tabouret Siamois.

Non si tratta di una semplice rappresentazione teatrale: i personaggi di “Mémoire de nous” accolgono gli spettatori attorno a una tavola, invitandoli a cenare con loro. Il pubblico non resta più a guardare, ma entra nel cuore della scena, vivendo una storia che si costruisce attraverso gesti, parole, sapori e ricordi. Lo spettacolo diventa così un’esperienza viva e sensibile, in cui il cibo parla, avvicina le persone e trasforma il tempo della rappresentazione in un vero momento di incontro.

L’evento si svolgerà presso Le Lavoir Théâtre di Mentone.

Per informazioni e prenotazioni:

Tel. 04 93 41 41 55

https://www.lavoirtheatre.fr/