Carnevale di Nizza 2026, partono i preparativi: tribune in montaggio e biglietti già in vendita

Nizza entra ufficialmente nel clima del Carnevale. In Place Masséna è iniziato il montaggio delle tribune, primo segnale concreto dell’avvicinarsi dell’edizione 2026, in programma dall’11 febbraio al 1° marzo e dedicata al tema “Vive la Reine”.

Le immagini dei lavori, documentate da Silvia Assin, anticipano una delle manifestazioni più attese dell’inverno europeo.



È già attiva anche la biglietteria online sul sito ufficiale nicecarnaval.com, dove è possibile consultare tariffe, settori e condizioni di accesso.

I prezzi restano invariati rispetto al 2025, con soluzioni differenziate per adulti, bambini e persone con disabilità, sia in tribuna sia nelle aree pedonali. Ogni ingresso, compresi quelli gratuiti, richiede comunque il possesso di un biglietto.





Il calendario: sfilate, spettacoli e tradizione

Il via ufficiale è fissato per mercoledì 11 febbraio con il tradizionale Charivari di Richelmi, seguito dal Veglione di venerdì 13 febbraio.



Sabato 14 febbraio, dalle 14, spazio alla Carnavalina, grande giornata popolare gratuita che attraverserà avenue Jean Médecin e il centro cittadino, coinvolgendo residenti e visitatori in un clima di festa e partecipazione.



Il cuore della manifestazione resta affidato ai grandi corsi carnevaleschi. Il Corso illuminato di apertura si svolgerà il 14 febbraio alle 21.

Seguiranno quattro sfilate notturne (17, 21, 24 e 28 febbraio alle 20.30), il Corso diurno del 22 febbraio alle 14.30 e le quattro spettacolari Battaglie dei Fiori (18, 21, 25 e 28 febbraio alle 14.30), con i carri decorati di fiori locali e i tradizionali lanci di petali verso il pubblico.



Come da tradizione, l’accesso sarà gratuito per chi parteciperà completamente mascherato, fino a esaurimento dei posti disponibili nelle aree pedonali.





Eventi speciali e inclusione

Tra gli appuntamenti più attesi figura anche il Lou Queernaval, il primo carnevale gay di Francia, evento gratuito che celebra inclusione, diversità e convivenza, con batucadas, drag queen e artisti LGBTQIA+. Un momento che unisce spirito festoso e messaggio sociale.



Il Villaggio del Carnevale

Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il Villaggio del Carnevale, allestito sulla Coulée Verte, in zona Square Général Leclerc. L’ingresso è gratuito, con apertura quotidiana dalle 11 alle 18. In programma spettacoli, laboratori, animazioni per famiglie e stand gastronomici, pensati per un pubblico di tutte le età.



Gran finale sul mare

Il Carnevale si concluderà domenica 1° marzo con la tradizionale sfilata pomeridiana e, dalle 22.45, con la spettacolare cremazione del Re seguita da un grande spettacolo pirotecnico sulla Promenade des Anglais, alla Plage du Centenaire.



Con il tema “Vive la Reine”, Nizza si prepara ancora una volta a trasformarsi in un grande teatro a cielo aperto, capace di richiamare migliaia di visitatori da tutta Europa tra creatività, folklore e spettacolo.





