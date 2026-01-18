I Violons de Prague a Mentone

Lunedì 26 gennaio 2026, dalle 16.00 alle 17.30, la suggestiva Basilica di Saint-Michel ospiterà il concerto dei Violons de Prague, celebre ensemble accompagnato da una soprano, composto interamente da musicisti cechi.

Lo spettacolo invita il pubblico a intraprendere un vero e proprio viaggio sonoro verso Praga, attraverso melodie che raccontano l’anima slava con intensità, eleganza e passione. Gli archi dei Violons de Prague, uniti alla voce della soprano, daranno vita a un momento musicale capace di coinvolgere e trasportare, in un dialogo profondo tra tradizione e sentimento.

“Prenez un billet musical destination Prague”: è questo lo spirito dell’evento, pensato come un’esperienza da vivere, lasciandosi guidare dal talento di un ensemble autentico, in un luogo che esalta la forza evocativa della musica.

Il biglietto a tariffa ridotta è disponibile al prezzo di 27 euro.

Le persone a mobilità ridotta sono invitate a contattare la produzione al numero 06 66 12 21 12 dopo l’acquisto del biglietto, al fine di beneficiare di un posto prioritario.

Per informazioni:

Tel. 04 83 93 70 32