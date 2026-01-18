Hakim El Karoui a Mentone: una conferenza sulla pace in Medio Oriente

Mentone ospiterà un importante momento di riflessione e dialogo su uno dei temi più complessi e attuali della scena internazionale. Martedì, il 20 gennaio alle ore 18.30, il Campus di Sciences Po accoglierà la conferenza di Hakim El Karoui dal titolo “Israël-Palestine, une idée de paix. Deux États sur un même territoire: la solution ?”.

L’incontro, aperto al pubblico e a ingresso gratuito, offrirà un’occasione preziosa per approfondire le prospettive di pace tra Israele e Palestina, interrogandosi sulla possibilità di una soluzione fondata sulla coesistenza di due Stati su uno stesso territorio. Un tema centrale nel dibattito geopolitico contemporaneo, che continua a interrogare governi, istituzioni internazionali e opinione pubblica.

Hakim El Karoui, noto saggista e analista politico con contributi pubblici su temi geopolitici e sociali, guiderà il pubblico in una riflessione articolata, volta a comprendere le radici del conflitto e le ipotesi più concrete per un futuro di stabilità e convivenza. L’obiettivo è fornire chiavi di lettura accessibili ma rigorose, capaci di stimolare un confronto consapevole e costruttivo.

Con questa iniziativa, il Campus di Sciences Po a Mentone conferma la propria vocazione come spazio di pensiero critico e di apertura sul mondo, promuovendo eventi che mettono in dialogo studenti, cittadini e studiosi attorno alle grandi questioni del nostro tempo.