Le leggende del Blues in scena al Casino Barrière Menton

Il Casino Barrière Menton si prepara ad accogliere due serate d’eccezione dedicate alla grande tradizione del blues.

Venerdì 23 e sabato 24 gennaio 2026, alle ore 20.00, il Salon Barrière ospiterà il dîner-spectacle “Les Légendes du Blues” firmato da The Key Square Blues, un’esperienza che unisce concerto dal vivo e alta convivialità.

Nato a Brooklyn dall’incontro di tre musicisti e cantanti appassionati di jazz, soul e blues, The Key Square Blues riunisce artisti di origini diverse: David Kizimo, cantante e autore tra Congo e Francia; Gabriel Peruggia, sassofonista virtuoso dal Brasile e Michael Ademola, pianista e vocalist nigeriano. Insieme vantano oltre dieci anni di tournée internazionali, collaborazioni con grandi nomi come Javan, Femi Kuti e Raoul Midon e una solida esperienza sui palchi del jazz newyorkese. Da più di due anni il gruppo è stabilmente in tournée in Francia, portando un suono autentico e vibrante che fonde blues e jazz.

La formula della serata prevede un vero e proprio viaggio sensoriale: cena completa con aperitivo, entrée, piatto principale, dessert, vino e acqua inclusi, seguita dal concerto. Un format elegante per vivere la musica in un’atmosfera intima e rilassata.

La serata di venerdì 23 gennaio è riservata ai membri del programma fedeltà Carré VIP del Casino Barrière Menton, con condizioni dedicate.

Sabato 24 gennaio l’evento è aperto al pubblico con tariffa unica di 60 euro.

Due appuntamenti imperdibili per gli amanti del blues e per chi desidera vivere una serata fuori dal comune, tra grande musica dal vivo e il fascino senza tempo del Casino Barrière Menton.

