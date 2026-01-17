Christophe Alévêque porta la sua “Revue de Presse” al Casino Barrière Menton

In programma al Casino Barrière Menton un appuntamento imperdibile con uno dei protagonisti più incisivi della scena comica francese: Christophe Alévêque. L’artista sarà in scena con il suo spettacolo “Revue de Presse”, una performance che si preannuncia come un’esperienza intensa, provocatoria e sorprendentemente liberatoria.

In programma oggi, il 17 gennaio, dalle 20:00 alle 21:30, lo spettacolo si configura come una vera e propria “terapia di gruppo” improvvisata, senza limiti, senza struttura e senza tabù. Alévêque affronta l’attualità con uno stile diretto e tagliente, facendo “esplodere” tutte le bombe che incontra sul suo cammino, perché – come suggerisce il suo approccio – è spesso il modo migliore per disinnescarle. Satira, ironia e improvvisazione si fondono in un format vivo e imprevedibile, che instaura con il pubblico un dialogo diretto e sincero.

L’apertura della sala è prevista 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. L’accesso agli spazi di gioco e ristorazione del Casino Barrière Menton è riservato esclusivamente ai maggiorenni; si raccomanda di munirsi di un documento d’identità valido per chi desidera prolungare l’esperienza oltre lo spettacolo.

I biglietti sono disponibili con tariffa unica tra 26 e 31 euro.

Per rendere la serata ancora più speciale, è proposta una Formula Après-Spectacle a 23 euro presso il ristorante Colombale, che include entrée o piatto principale più dessert, prenotabile su https://www.thefork.com/

Un appuntamento culturale con uno sguardo critico sull’attualità, rafforzando il ruolo del Casino Barrière Menton come uno dei centri culturali più vivi e dinamici della Riviera.

Biglietti online:

https://web.digitick.com/index-css5-velofficedetourismedementon-pg1.html



