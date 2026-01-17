Il Citron de Menton, storia e identità di un frutto d’oro

Mentone rende omaggio a uno dei simboli più rappresentativi del proprio territorio con l’esposizione “Le Citron de Menton”, ospitata alla Voûte du Patrimoine (Voûte n.10, Esplanade des Sablettes) e aperta al pubblico fino al 7 marzo. L’ingresso è libero e gratuito; la mostra è visitabile dal martedì al sabato, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

Frutto d’oro dai molteplici fascini, il limone è protagonista della vita culturale di Mentone fin dal 1934, anno in cui nasce la Fête du Citron. L’esposizione invita i visitatori a scoprire la storia affascinante di questo agrume, sospesa tra leggenda e realtà. Si racconta, infatti, che Eva stessa, alla ricerca di un nuovo Eden, abbia scelto Mentone per far crescere il frutto d’oro. Al di là del mito, la storia ci riporta all’introduzione del limone nel bacino del Mediterraneo da parte dei popoli arabi intorno al X secolo.

Originario del Sud-Est asiatico, ai piedi dell’Himalaya, il limone è apprezzato da secoli per le sue numerose proprietà, inizialmente soprattutto terapeutiche. A Mentone, la sua presenza è documentata per la prima volta nel febbraio del 1495, quando un carico di agrumi viene inviato al duca d’Orléans. È però nel XVII secolo che l’agrumicoltura locale inizia a strutturarsi in modo organizzato.

Produzione e commercializzazione vengono regolamentate grazie a statuti promossi dal principe di Monaco Luigi I, favorendo lo sviluppo di un’economia agricola fiorente. Il paesaggio mentonese si arricchisce così di migliaia di alberi, i cui frutti sono destinati all’esportazione. Ancora oggi, molti di questi esemplari acclimatati sopravvivono nei giardini della città, testimoni di una tradizione viva.

Il particolare terroir di Mentone consente ai limoneti di produrre frutti di qualità eccezionale, una specificità riconosciuta ufficialmente nel 2015, quando il Citron de Menton ottiene l’Indicazione Geografica Protetta (IGP). Un riconoscimento che ne consacra il valore e ne rafforza la reputazione internazionale.

Oggi il Citron de Menton è apprezzato in tutto il mondo e protagonista delle migliori tavole, esaltato in raffinate creazioni culinarie firmate da grandi chef stellati.

L’esposizione alla Voûte du Patrimoine offre così un’occasione preziosa per comprendere come un semplice frutto sia diventato nel tempo un emblema culturale, storico e gastronomico di un intero territorio.

