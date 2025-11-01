TAF celebra dieci anni di impegno per l’oceano con una serata di gala allo Yacht Club de Monaco

TAF – The Animal Fund, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro con sede a Monaco, impegnata nella tutela degli oceani e della vita marina, in particolare delle balene, attraverso educazione, sensibilizzazione e azioni concrete di conservazione ambientale.

Con profonda gratitudine e grande entusiasmo, TAF – The Animal Fund invita amici, sostenitori e partner a celebrare il suo decimo anniversario durante una serata di gala che si terrà giovedì 4 dicembre 2025, alle ore 19.00, presso il prestigioso Yacht Club de Monaco.

Fondata con la missione di difendere e preservare la vita marina, TAF può oggi guardare con orgoglio a dieci anni di risultati concreti e di impegno condiviso. In questo decennio, grazie al supporto della comunità internazionale, l’associazione ha realizzato oltre 500 conferenze, sensibilizzando pubblici di ogni età sui temi della conservazione marina, e più di 280 eventi dedicati alla consapevolezza ambientale.

Le sue 60 campagne tematiche hanno affrontato questioni cruciali come la pesca eccessiva, l’inquinamento da plastica e l’uso di cosmetici nocivi per l’ambiente. TAF ha inoltre collaborato con 70 scuole e 19 università per ispirare una nuova generazione di guardiani del mare, promuovendo una cultura di rispetto e protezione verso gli ecosistemi oceanici.

Sul fronte operativo, l’organizzazione ha condotto oltre 60 interventi di pulizia di spiagge e fondali, rimuovendo ingenti quantità di rifiuti, e ha contribuito all’attuazione di linee guida internazionali per la tutela delle balene e degli oceani. Parallelamente, ha intrattenuto un dialogo costruttivo con i Paesi balenieri, sostenendo con fermezza la cessazione della caccia alle balene.

Oggi TAF è presente in cinque Paesi e continua a espandere il proprio impatto globale, raggiungendo comunità in tutto il mondo con iniziative di sensibilizzazione e azioni concrete.

La serata del 4 dicembre sarà un’occasione per riflettere sui successi raggiunti, ringraziare i sostenitori e guardare al futuro con speranza e determinazione. Il programma prevede un ricevimento con champagne e canapé, seguito da una cena di tre portate con vini selezionati, performance musicali dal vivo, momenti artistici curati, DJ set e danze, oltre a aste benefiche, sia dal vivo che silenziose.

Il dress code è elegante – Black Tie / Formal Attire – e i posti sono limitati; si raccomanda quindi la prenotazione anticipata. Tutti i proventi della serata saranno destinati direttamente ai programmi di TAF, garantendo che ogni contributo sostenga in modo tangibile la missione di proteggere gli oceani e la straordinaria vita che essi custodiscono.

Per partecipare è possibile confermare la presenza entro il 10 novembre 2025 sul sito: https://gala.theanimalfund.net/

Una serata di eleganza, solidarietà e impegno, per celebrare dieci anni di amore per i mari, gli oceani e i loro abitanti, e guardare a un futuro in cui le acque del pianeta restino una fonte inesauribile di vita, bellezza e ispirazione.

