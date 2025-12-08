Il Grimaldi Forum Monaco premiato con il Trophée 2025 «Handipact» per l’inclusione culturale

Il Grimaldi Forum Monaco è stato insignito oggi del Trophée 2025 «Handipact», durante la Giornata internazionale delle persone con disabilità organizzata dal Governo del Principato di Monaco. Il premio riconosce l’impegno del centro culturale nell’ambito dell’inclusione e dell’accessibilità, valorizzato dalle iniziative sviluppate in occasione della mostra estiva «Couleurs! Chefs-d’œuvre du Centre Pompidou».

La cerimonia si è svolta alla presenza di Christophe Robino, Consigliere di Governo-Ministro (foto a sinistra), e di Lionel Galfré, Delegato per le questioni legate alla disabilità (foto a destra). Il Trophée è stato ritirato da Sylvie Biancheri, Direttrice Generale del Grimaldi Forum (foto al centro), alla quale si è unito Gaël Rivière, campione olimpico di cecifoot e Presidente della Federazione Francese Handisport, che ha condiviso un toccante intervento.

Una visione chiara: cultura accessibile a tutti

Certificato ISO 14001 e ISO 20121, il Grimaldi Forum pone l’inclusione al centro della sua politica di responsabilità sociale. Tra le misure adottate: accompagnamento personalizzato, disponibilità di sedie a rotelle, ascensori collegati ai parcheggi, servizi igienici adattati, dispositivi per ipovedenti e sistemi auditivi a induzione magnetica. L’obiettivo è che la cultura possa essere vissuta e condivisa da ciascun visitatore.

Programmazione culturale inclusiva riconosciuta

La mostra «Couleurs!» ha permesso di sviluppare un programma inclusivo e ambizioso, realizzato in collaborazione con CMB Monaco e diverse associazioni locali. Tra le attività premiate:

AMAPEI (21 luglio): esplorazione sensoriale, espressione corporea guidata e momenti di scambio per circa quindici partecipanti.

ARRIMAGE (22 luglio): percorso per ciechi e ipovedenti con riproduzioni tattili 3D, audiodescrizioni e spazio immersivo « sentire e vedere i colori ». Cartelli in braille e dispositivi tattili integrati nella mostra.

Monaco Disease Power (23 luglio): percorso multisensoriale con attività visive e olfattive, seguito da laboratorio creativo per adolescenti e giovani adulti con trisomia.

Happy Hand (27 agosto): visita interattiva e multisensoriale per 12 partecipanti con diversi tipi di disabilità.

Accessibilità per visitatori sordi e ipoacusici

Una video-guida in Lingua dei Segni Francese ha permesso ai visitatori di accedere immediatamente alla scenografia e alle intenzioni del curatore della mostra.

Un riconoscimento che ispira a fare di più

«Questo premio ci onora e ci incoraggia. Crediamo fermamente che la cultura debba essere accessibile a tutti, senza eccezioni. Continueremo a sviluppare progetti ancora più inclusivi e sensibili», ha dichiarato Sylvie Biancheri, Direttrice Generale del Grimaldi Forum.

Con il Trophée 2025 «Handipact», il Grimaldi Forum Monaco riafferma il proprio impegno a proporre esperienze culturali innovative e aperte a tutti, contribuendo alla realizzazione di una società pienamente accessibile nel Principato di Monaco.





