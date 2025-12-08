Monaco vive la magia del Natale: concerti, animazioni e divertimento per tutta la famiglia

L'Union des Commerçants et Artisans de Monaco, con il sostegno finanziario del Governo Principesco, invita tutti a riscoprire i quartieri commerciali della città e a celebrare la magia del Natale.

Con l’inizio delle festività natalizie, Monaco si immerge in un’atmosfera di gioia e meraviglia.

Dal 6 dicembre al 3 gennaio, le strade animate della Condamine, il celebre Boulevard des Moulins, il complesso del Larvotto e le principali arterie del quartiere di Monte-Carlo ospitano una serie di animazioni gratuite pensate per residenti, famiglie e visitatori.

In ogni quartiere, la magia del Natale prende vita: gruppi gospel cantano i più celebri brani natalizi, mentre Babbo Natale, i suoi elfi e altri personaggi incantati, tra maghi e artisti di strada, incontrano il pubblico offrendo momenti di gioia e divertimento.

Particolare attenzione è riservata ai più piccoli:

Al complesso del Larvotto, un chalet di Natale ospita laboratori creativi per bambini, sessioni fotografiche con Babbo Natale e una cassetta delle lettere per inviare i desideri. I bambini possono anche divertirsi su un trampolino, nel gioco delle sedie volanti e gustare dolciumi nel kiosco dedicato.

Sul Boulevard des Moulins, un altro chalet propone laboratori per bambini, incontri con Babbo Natale e una cassetta per le lettere ai desideri dei più piccoli.

Per il programma completo, con orari e luoghi dettagliati, è possibile consultare il sito: https://monservicepublic.gouv.mc/ nella sezione Actualités, oppure scaricare l’app mobile YourMonaco.