Monaco riafferma il suo impegno nella lotta contro l’innalzamento del livello del mare

In occasione dell’esame, da parte delle Nazioni Unite, del punto riguardante i lavori relativi all’innalzamento del livello del mare in rapporto al diritto internazionale, il Sig. Jérémie Adlerfligel, Terzo Segretario della Missione Permanente di Monaco presso le Nazioni Unite, ha illustrato la posizione del Governo del Principe su questo importante argomento.

Nel suo intervento, il diplomatico ha ribadito il forte impegno del Principato di Monaco nella lotta contro i cambiamenti climatici, causa diretta dell’innalzamento del livello dei mari. Di fronte a questo fenomeno ambientale in costante crescita, che colpisce in particolare i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, Adlerfligel ha sottolineato la necessità di adottare misure ambiziose, sia in materia di mitigazione sia di adattamento.

Ha inoltre ricordato che i principi di solidarietà e di cooperazione internazionale devono guidare l’azione collettiva della comunità mondiale per affrontare in modo efficace le conseguenze dell’innalzamento del mare.

Il rappresentante monegasco ha infine riaffermato l’importanza che la Principauté attribuisce al fatto che i lavori della Commissione di diritto internazionale si svolgano nel quadro giuridico stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), lo strumento universale che regola le attività legate ai mari e agli oceani.

A titolo di promemoria, i lavori della Commissione di diritto internazionale, avviati sei anni fa, mirano a identificare le questioni giuridiche sollevate dall’innalzamento del livello del mare, per aiutare gli Stati a elaborare soluzioni concrete e condivise di fronte a questa sfida globale.