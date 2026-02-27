L’Ambasciatore di Monaco incontra gli studenti della LUISS

Dialogo, formazione e diplomazia al centro dell’incontro che si è svolto lo scorso 23 febbraio presso l’Ambasciata del Principato di Monaco in Italia, dove S.E. Anne Eastwood, Ambasciatore di Monaco, affiancata dal Secondo Segretario Christelle Revel, ha ricevuto una delegazione di studenti della Students Diplomatic Association (LUDSA) dell’Università LUISS Guido Carli di Roma.

L’appuntamento rientrava nel ciclo “Meetings with Diplomats”, promosso dall’ateneo romano con l’obiettivo di offrire agli studenti un confronto diretto con rappresentanti del mondo diplomatico internazionale. Ad essere accolti in Ambasciata, attorno a una colazione conviviale, sono stati in particolare studenti del corso di laurea in Relazioni Internazionali della LUISS, università riconosciuta a livello internazionale per l’eccellenza nella formazione in ambito politologico e diplomatico.

Nel corso della mattinata, l’Ambasciatore Eastwood ha illustrato le principali missioni e attività dell’Ambasciata di Monaco in Italia, soffermandosi sulle peculiarità del modello diplomatico del Principato. Monaco, infatti, non dispone di un corpo diplomatico di carriera strutturato secondo i canoni tradizionali: un elemento che rende ancora più significativo il percorso professionale dei suoi rappresentanti all’estero, spesso provenienti da esperienze maturate al di fuori dei circuiti diplomatici classici.

L’incontro ha offerto l’occasione per approfondire diversi temi di attualità: dalle specificità della diplomazia dei micro-Stati alle dinamiche operative del lavoro diplomatico “sul campo”, fino al ruolo dei diplomatici nella definizione e nell’attuazione delle strategie nazionali di politica estera. Non è mancato uno sguardo più ampio sull’attuale scenario internazionale e sulle trasformazioni che stanno ridefinendo equilibri e priorità a livello globale.

Particolarmente apprezzata, da parte dell’Ambasciatore, la qualità degli interventi e delle domande poste dagli studenti, che hanno dimostrato consapevolezza e profondità di analisi sui temi della cooperazione bilaterale e multilaterale. Un confronto vivace e costruttivo che ha evidenziato la volontà delle nuove generazioni di affrontare la carriera diplomatica con una visione ampia e aggiornata, capace di cogliere le sfide contemporanee e l’evoluzione delle esigenze della diplomazia moderna.





