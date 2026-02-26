Monaco–Italia, riunione consolare a Roma

L’Ambasciata del Principato di Monaco in Italia ha tenuto il 20 febbraio a Roma la tradizionale riunione consolare annuale, momento di confronto e coordinamento che ha riunito i Consoli onorari monegaschi operanti sul territorio italiano attorno a S.E. Anne Eastwood. All’incontro ha preso parte anche Rossana Michelotti, Console onorario di Monaco nella Repubblica di San Marino.

La riunione ha rappresentato un’occasione privilegiata per tracciare un bilancio del 2025, anno definito “di particolare rilievo” nelle relazioni bilaterali tra Monaco e Italia. Tra gli appuntamenti più significativi sul piano diplomatico e politico, la celebrazione dei 150 anni della rappresentanza diplomatica del Principato in Italia, commemorata a luglio a Roma. Un anniversario che ha trovato ulteriore visibilità con la partecipazione del 3° Reggimento della Fanfara dei Carabinieri di Milano alla parata militare in occasione della Festa Nazionale monegasca.

Sul fronte istituzionale, l’Ambasciatore ha ricordato la riattivazione, dopo dieci anni di inattività, della Commissione mista di cooperazione italo-monegasca, passaggio che ha consentito di rilanciare il dialogo bilaterale su dossier di interesse comune. Tra i momenti salienti anche la visita, nel mese di febbraio, del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, ricevuto a Monaco da S.A.S. il Principe Sovrano.

Particolare soddisfazione è stata espressa per i progressi compiuti nel rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza. In aprile il Principato ha aderito alla rete europea “@On”, iniziativa di contrasto alla criminalità organizzata transfrontaliera guidata dalla Direzione Investigativa Antimafia italiana (D.I.A.). È inoltre in fase di finalizzazione un accordo tra la Direzione della Sûreté Publique monegasca e la Guardia di Finanza italiana, volto a intensificare la collaborazione nella lotta alle diverse forme di criminalità.

Guardando al futuro, S.E. Eastwood ha confermato la volontà del Principato di proseguire nel consolidamento dei rapporti con l’Italia attraverso nuove iniziative e appuntamenti di rilievo già programmati per il 2026, che saranno presentati ufficialmente nelle prossime settimane. Nel frattempo, ha invitato la rete consolare a operare in stretta sinergia con l’Ambasciata per sviluppare ulteriormente gli scambi in ambito scientifico, economico e culturale, contribuendo a promuovere l’attrattività e il prestigio internazionale di Monaco nei rispettivi territori di competenza.

La riunione ha visto per la prima volta la partecipazione del nuovo Console onorario di Monaco a Palermo, Fabrizio Escheri, nominato con Ordinanza Sovrana nell’aprile 2025, nonché di Andrea Colombo-Pastorelli, entrato in servizio all’Ambasciata di Monaco a Roma come Primo Segretario all’inizio del mese, dopo cinque anni presso l’Ambasciata del Principato a Berlino.

L’incontro si è concluso con una cena conviviale presso la Residenza dell’Ambasciatore, alla presenza dei coniugi, suggellando un appuntamento che conferma la solidità e la crescente intensità delle relazioni tra il Principato e il suo vicino transalpino.



