Alpi Marittime: la stagione invernale 2025-2026 è pronta a partire!

Le Alpi Marittime 2025-2026: neve, panorami spettacolari e attività per tutti, tra grandi comprensori sciistici e affascinanti villaggi alpini.

Manca appena una settimana all’apertura delle stazioni sciistiche delle Alpi Marittime, pronte a ospitare appassionati di sport invernali di ogni livello.

Da oltre 130 anni, gli sport invernali contribuiscono al prestigio e alla notorietà del dipartimento delle Alpes-Maritimes. Che si tratti di soggiorni in famiglia, tra amici o in coppia, la montagna rappresenta un’opportunità ideale per ampliare l’esperienza turistica della destinazione CÔTE D’AZUR FRANCE e scoprire un territorio dal fascino unico.

I grandi comprensori come Auron, Isola 2000 e Valberg – che nel 2026 celebrerà i suoi 90 anni – convivono armoniosamente con le stazioni-villaggi di Beuil Les Launes, La Colmiane Valdeblore, Roubion–Les Buisses, Gréolières-les-Neiges, Turini Camp d’Argent, Val Pelens e L’Audibergue–La Moulière. A queste si aggiungono gli splendidi spazi nordici del Boréon, di Casterino, Saint-Dalmas-le-Selvage, Estenc-Entraunes e Peïra-Cava. Ognuna di queste località afferma una propria identità e un ventaglio di punti di forza capaci di conquistare appassionati di ogni livello: principianti, esperti o semplicemente amanti della natura e dell’aria pura.

Grazie a un eccezionale livello di soleggiamento e a un’offerta di attività molto ampia – dallo sci alpino al nordico, dalle ciaspole alla tyrolienne, fino alla slitta – il massiccio azzurro si distingue tanto per la bellezza dei paesaggi quanto per la ricchezza del suo dopo-sci. Atmosfera conviviale, animazioni, gastronomia e momenti di relax completano un’esperienza autentica. E da sei delle nostre stazioni, gli sciatori possono vivere uno spettacolo unico: ammirare il Mar Mediterraneo mentre scendono dalle piste, un’emozione che rimane impressa nella memoria.

La stagione si apre inoltre in un contesto di forte dinamismo: le Alpi francesi ospiteranno i Giochi Olimpici Invernali 2030, coinvolgendo i territori di Haute-Savoie, Savoie, Briançon e Nice. Un’opportunità straordinaria che rafforza l’impegno verso la modernizzazione delle infrastrutture, il miglioramento dei servizi e un approccio sempre più attento alle esigenze degli appassionati e alle sfide ambientali.

Grazie agli investimenti continui delle collettività territoriali – tra cui il Dipartimento delle Alpes-Maritimes – le nostre stazioni proseguono il loro percorso di trasformazione per combinare performance, innovazione e rispetto della natura.

Sciatori, snowboarder, escursionisti o amanti dei panorami innevati: le nostre valli sono pronte ad accogliervi per la stagione 2025-2026.



Benvenuti nelle nostre montagne, dove l’emozione incontra l’incredibile… in cammino verso i Giochi Olimpici Invernali 2030!

*Crediti fotografici:

© Côte d'Azur France Tourisme / Isabelle Fabre / Lionel Lecourtier / Olivier Puydebois / Georges Veran / Pierre Behar / Yann Savalle

• Auron • Isola 2000 • OTValberg • Bienvenu per OTValberg • Ufficio del Turismo di Valdeblore • BIT la Bollene-Vésubie • Pays de Grasse • SMGA • Pierre Tardieu • Saint-Dalmas-le-Selvage • OTM NCA