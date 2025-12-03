Ripresa dei lavori della Commissione per la Lingua Monegasca

A seguito della pubblicazione dell’Ordonnance Souveraine n° 11219 del 7 maggio 2025, relativa alla nomina dei membri della Commissione per la Lingua Monegasca, la Commissione si è ufficialmente riunita presso il Lycée Rainier III, alla presenza del Signor Lionel Beffre, Consigliere di Governo – Ministro dell’Interno, e del Signor Jean-Philippe Vinci, Direttore dell’Educazione Nazionale, della Gioventù e degli Sport, per riprendere i suoi lavori.

Durante questa seduta sono stati eletti Presidente della Commissione la Signora Eliane Mollo e Vicepresidente la Signora Dominique Salvo. La Signora Isabelle Albanese, coordinatrice degli insegnanti di lingua monegasca, è stata nominata Segretario Generale.

Per strutturare la ripresa dei lavori sono state create tre sottocommissioni tematiche: grammatica; lessico e dizionario; promozione e diffusione della lingua. La Commissione si riunirà regolarmente durante tutto l’anno per far progredire i lavori intrapresi.

Istituita nel 1982 da S.A.S. il Principe Rainier III (Ordonnance Souveraine n° 7462 del 27 luglio 1982), la Commissione per la Lingua Monegasca ha la missione «di operare per la difesa e la valorizzazione della lingua monegasca, di condurre tutti gli studi e formulare tutte le proposte volte a migliorare la conoscenza del monegasco, in particolare per quanto riguarda i programmi di insegnamento».

Questa riunione segna così una nuova tappa nella promozione, trasmissione e valorizzazione della lingua monegasca, al centro del patrimonio immateriale del Principato.