Vence accende la magia del Natale: un mese di luci, cultura e festa per tutta la città

Dal 6 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026 Vence si veste di meraviglia e inaugura una nuova edizione di Noël à Vence, un appuntamento ormai atteso da residenti e visitatori.

Per un intero mese la città si trasforma in uno scenario fiabesco, con installazioni luminose, percorsi artistici, spettacoli, mercatini e attività dedicate alle famiglie.

Una programmazione pensata per unire comunità, commercianti e turisti, valorizzando al tempo stesso la tradizione provenzale e la creatività contemporanea.

L’atmosfera si accende nei quartieri

Le vie del centro si illuminano grazie agli allestimenti immersivi e alle vetrine create per il concorso “La magie de Noël”, che premia l’impegno dei commercianti nel rendere più suggestiva la città.

Il Villaggio di Natale torna in Place du Grand Jardin con artigianato locale, prodotti tipici e serate con apertura prolungata.



Il Parco Incantato, distribuito tra Place Maréchal Juin e Place du Grand Jardin, propone giostre, trenino, trampolini e un’area di arrampicata sugli alberi, oltre a parate musicali che animeranno diversi pomeriggi del mese.



Il Natale a misura di bambino

I più piccoli sono i veri protagonisti: spettacoli, giochi, parate a tema, laboratori e la “Boum des enfants” in programma ogni mercoledì e sabato.

Non mancano appuntamenti insoliti come l’Escape Game nella città storica o la grande Parata d’apertura del 6 dicembre con performance di danza, accensione dell’Étoile du Baou e un finale scenografico nel cuore del mercato di Natale.



La cultura come filo rosso delle festività

Fedele alla sua identità di Città delle Arti, Vence affianca alla festa un ricco programma culturale.

La Mediateca propone una mostra dedicata al patrimonio locale, mentre il Museo ospita il percorso L’art à ma hauteur !, pensato per lo sguardo dei bambini.



Non mancano visite guidate alle tradizioni provenzali, laboratori di creazione dei santons e letture animate, oltre ai concerti nella Cattedrale e agli appuntamenti dedicati alla letteratura per l’infanzia.

Gli eventi da non perdere

Oltre alla giornata inaugurale, numerosi sono i momenti clou:

12 dicembre: concerto del Conservatorio nella Cattedrale della Natività.

14 dicembre: Trail du Pays Vençois.

20 dicembre: pomeriggio culturale al Museo, visita del Père Noël e spettacolo pirotecnico visibile dalle mura, seguito da distribuzione di vin chaud e soupe à l’oignon.

23 dicembre: arrivo acrobatico di Babbo Natale, spettacoli di danza verticale, foto-ricordo e proiezioni luminose sulla mairie, con DJ set serale.

Dal 28 dicembre al 4 gennaio: “La Grande Récré”, una settimana di attività per bambini e famiglie tra giochi interattivi, piccoli animali, atelier circensi e spettacoli dedicati.

3 gennaio: Balèti de l’An Nou.

4 gennaio: festa dei Re Magi con spettacolo, laboratori e galette offerta dal Comitato delle Feste.



Per agevolare gli spostamenti, la città offre parcheggi gratuiti nei sabati 13 e 20 dicembre.





