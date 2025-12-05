Saint-Tropez si prepara al Natale: un mese di magia tra luci, spettacoli e tradizione

A Saint-Tropez, il Natale non è solo un periodo di festa: è un vero e proprio spettacolo diffuso che, per quasi un mese, anima strade, piazze e banchine del porto.

Dal 6 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, la città propone un ricco calendario di eventi dedicati a famiglie, bambini e visitatori in cerca di atmosfera natalizia e suggestioni mediterranee.



Il via ufficiale alle celebrazioni è previsto il 6 dicembre, con l’accensione delle luminarie e l’inaugurazione della pista di pattinaggio in Place du XVe Corps.

Qui, gli appassionati potranno divertirsi ogni giorno, mentre gli spettacoli su ghiaccio, tra cui il “Noël Express” del 14 dicembre, porteranno in scena la magia del Natale in versione coreografica.





Mercatini, sapori e luci sul porto

Il cuore delle festività è come sempre il Porto di Saint-Tropez, dove uno scenografico spettacolo son et lumière animerà le facciate storiche con proiezioni 2D e 3D ogni sera, dalle 17.30 alle 21.00.

L’atmosfera sarà completata dai Chalets de Noël, aperti tutti i giorni con prodotti artigianali, idee regalo e specialità gastronomiche.



Per i più piccoli, immancabile la visita al Chalet du Père Noël in Place de la Garonne, mentre in vari punti della città prenderanno vita installazioni tematiche come la Crèche Provençale al Lavoir Vasserot e il percorso incantato del Père Noël au pays des friandises alla Salle Jean-Despas.



Un villaggio che si anima: trenini, carrozze, musica e tradizioni

Il calendario propone attività quotidiane: giri sul trenino di Natale, passeggiate in carrozza, la “Belle Roue” in legno, la Piccola Fattoria e spettacoli musicali in chiese e piazze. Tra gli appuntamenti più attesi:

il concerto Gospel del 26 dicembre in Place des Lices,

la tradizionale Pastorale provenzale del 21 dicembre,

i due fuochi d’artificio del 20 e 31 dicembre,

l’arrivo di Babbo Natale via mare il 24 dicembre alle 18.30,

l’iconico bain de Noël sulla spiaggia della Ponche la mattina della Vigilia.