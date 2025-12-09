Mentone: una settimana ricca di musica, spettacoli e tradizioni

Per ulteriori informazioni sugli eventi a Mentone e per consultare il programma completo, visitate il sito ufficiale: https://www.menton.fr/

Mentone si prepara a vivere una settimana ricca di eventi culturali, musicali e tradizionali, con appuntamenti che coinvolgono cittadini di tutte le età e visitatori della città.

Martedì 9 dicembre alle ore 15:30, gli alunni della scuola Marcel Pagnol riceveranno nuovi strumenti musicali nell’ambito del progetto “Orchestra a scuola”. Quest’anno, cinque classi e oltre 150 studenti di Mentone beneficeranno ancora una volta di lezioni di musica impartite dai docenti del Conservatorio, promuovendo la formazione musicale fin dalla giovane età.

Giovedì 11 dicembre, alle 18:00, si terrà la tradizionale cerimonia di Santa Barbara dei Vigili del Fuoco di Mentone presso il Centro Antincendio e di Soccorso (922 avenue de Saint-Roman). Alla manifestazione prenderanno parte il sindaco di Mentone, presidente della Comunità della Riviera Francese, e il direttore dipartimentale dei Servizi Antincendio e di Soccorso delle Alpi Marittime.

La stessa sera, alle 20:00, il Palazzo dell’Europa ospiterà lo spettacolo di cabaret Menton du Rire – Le stelle nascenti del Stand-Up. Sette giovani talenti, selezionati dai migliori Comedy Club europei, si esibiranno in performance inedite, coordinate dall’associazione Monte Carlo Stand-Up & Comedy Festival.

Venerdì 12 dicembre, alle 10:00, è prevista una visita stampa all’esposizione “Ritratti e autoritratti di Jean Cocteau e dei suoi amici” presso il Museo Jean Cocteau – Il Bastione. Nel pomeriggio, alle 15:00, proseguirà il progetto Orchestra a scuola con la consegna degli strumenti musicali agli studenti della scuola Jeanne d’Arc.

La serata sarà animata da Menton du Rire con Sebastian Marx, alle 20:00 al Palazzo dell’Europa. L’artista, reduce dal successo di “Un newyorkese a Parigi”, torna con un nuovo spettacolo intitolato “Qui ci stiamo bene”.

Sabato 13 dicembre, il Conservatorio municipale di musica offrirà il tradizionale Concerto di Natale alle 17:00 presso la Basilica di San Michele Arcangelo, con orchestre, ensemble e cori degli studenti.

Contemporaneamente, prosegue il cantiere collettivo per la trasformazione del Parco Sotchi in orto urbano. Le attività prevedono la rimozione dell’asfalto, la costruzione dei letti da coltivazione e la preparazione della terra. L’aperitivo inizierà alle 17:00, seguito dall’arrivo della parata in bicicletta alle 18:30.

La giornata si concluderà con la parata ciclistica speciale di Natale, che partirà dall’Esplanade Francis Palmero per raggiungere il Parco Sotchi, offrendo ai partecipanti un’atmosfera festiva all’insegna della condivisione e della creatività.

Con questi eventi, Mentone conferma la sua vocazione culturale e sociale, offrendo alla cittadinanza e ai visitatori un calendario variegato che spazia dalla musica alla comicità, dalle tradizioni locali ai momenti di partecipazione collettiva.