Cactus: il fascino delle piante succulente tra arte e botanica al Nouveau Musée National de Monaco – Villa Sauber

Il Nouveau Musée National de Monaco – Villa Sauber ospita fino all’11 gennaio 2026 l’esposizione Cactus, un progetto curatoriale che esplora il fascino millenario delle piante succulente e dei cactus, unendo approcci botanici e artistici. La mostra, curata da Marc Jeanson e Laurent Le Bon, nasce in collaborazione con il Musée Yves Saint Laurent di Marrakech, promotore dell’iniziativa nel 2024, e offre al pubblico un viaggio sorprendente tra natura, estetica e creatività.

Le piante succulente, con le loro forme semplici, figure fractali, colori mutevoli e texture diversificate – dalle superfici spinate o vellutate agli organi carnosi e alle architetture eccentriche – hanno da sempre catturato l’attenzione degli esseri umani. Nel corso dei secoli, questi vegetali sono diventati oggetti di studio botanico, simboli di aridità e di resistenza, e hanno trovato posto in collezioni prestigiose, dai giardini della California alle isole Canarie, fino alla Riviera francese.

L’esposizione mette in luce questo fascino attraverso una selezione di fotografie, documenti, disegni e installazioni, mostrando come l’estetica dei cactus abbia ispirato artisti, architetti, designer, registi e creatori fin dai primi decenni del XX secolo. Il percorso espositivo propone dialoghi tra opere tra loro molto diverse: un film di Sergueï Eisenstein, un porta-abiti Gufram e un disegno realizzato da David Hockney su iPad coesistono, offrendo al visitatore una riflessione sulle infinite possibilità di trasposizione artistica dei cactus.

Il percorso si sviluppa dal registro scientifico a quello artificiale, a volte sorprendente o addirittura minaccioso, estendendosi oltre gli spazi interni del museo fino ai giardini della Villa Sauber. Grazie alla collaborazione con il Jardin Exotique di Monaco, gli spazi esterni sono stati trasformati in un suggestivo giardino di cactus, che completa l’esperienza immersiva della mostra.

Tra gli artisti presenti figurano Kaïs Aïouch & Chahine Fellahi, Ghada Amer, Ziad Antar, Max Beckmann, Katinka Bock, Bernard Boutet de Monvel, Constantin Brancusi, Brassaï, Maurizio Cattelan & Pierpaolo Ferrari, David Hockney, Robert Doisneau, Fernand Léger, Man Ray, Michelangelo Pistoletto, Philippe Starck, Wolfgang Tillmans e molti altri. Un panorama ricco e variegato che testimonia come poche famiglie di piante abbiano saputo stimolare così intensamente l’immaginario creativo umano.

Cactus conferma la vocazione del Nouveau Musée National de Monaco a proporre mostre innovative, capaci di unire ricerca scientifica e sperimentazione artistica, offrendo al pubblico un’esperienza culturale originale e coinvolgente.

L’esposizione invita i visitatori a scoprire il lato più sorprendente e suggestivo della natura, riflettendo sulle relazioni tra uomo, vegetale e arte.



