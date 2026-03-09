Crisi in Medio Oriente, rientrati tutti i cittadini monegaschi

Si è conclusa con esito positivo l’operazione di rimpatrio dei cittadini monegaschi rimasti bloccati in Medio Oriente nelle scorse settimane. Domenica 8 marzo gli ultimi connazionali sono arrivati nel Principato di Monaco, dove hanno potuto finalmente riabbracciare i propri familiari dopo giorni di grande tensione.

Ad accoglierli all’aeroporto di Nizza Côte d’Azur erano presenti Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere-Ministro per le Relazioni Estere e la Cooperazione, e Benjamin Valli, direttore delle Relazioni Diplomatiche e Consolari. La loro presenza ha segnato simbolicamente la conclusione di una complessa operazione diplomatica e logistica avviata dal Governo del Principe fin dall’inizio della crisi.

I cittadini monegaschi interessati si trovavano a Doha e Dubai, dove erano rimasti bloccati dopo i primi bombardamenti registrati sabato 28 febbraio nel contesto della crisi in Medio Oriente. A seguito dell’evoluzione della situazione, le autorità del Principato hanno immediatamente attivato una mobilitazione coordinata dei servizi competenti per garantire assistenza e organizzare il rientro in sicurezza dei connazionali.

Il Governo monegasco ha espresso soddisfazione per aver potuto assicurare il rimpatrio di tutti i cittadini coinvolti, sottolineando l’efficacia della risposta messa in campo in tempi rapidi e con un coordinamento costante tra le diverse strutture istituzionali.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Evelyne Genta, ambasciatrice di Monaco negli Emirati Arabi Uniti, alla Direzione delle Relazioni Diplomatiche e Consolari e a tutti i membri della cellula di crisi, impegnati senza sosta sin dal 28 febbraio per seguire l’evoluzione della situazione e assistere i cittadini all’estero.

Nel suo messaggio finale, il Governo del Principe ha voluto anche rendere omaggio al comportamento dei cittadini monegaschi coinvolti, che durante l’intera vicenda hanno dimostrato sangue freddo, pazienza e senso di responsabilità in una fase particolarmente difficile.

A tutti loro sono stati infine rivolti i migliori auguri per un sereno ritorno alla vita quotidiana accanto alle proprie famiglie.