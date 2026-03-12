Diplomazia nel Principato di Monaco: accreditati gli Ambasciatori di Guatemala, India, Regno Unito e Liberia e nominato il Delegato generale del Québec

Il Ministro Isabelle Berro-Amadeï accoglie a Monaco i nuovi Ambasciatori di Guatemala, India, Regno Unito e Liberia e il Delegato generale del Québec.

Martedì 10 marzo il Principato di Monaco ha accolto ufficialmente quattro nuovi ambasciatori accreditati, in occasione di un incontro istituzionale organizzato all’Hotel Hermitage. Il pranzo diplomatico è stato presieduto da Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo-Ministro delle Relazioni Estere e della Cooperazione.

All’incontro hanno partecipato le nuove rappresentanze diplomatiche accreditate presso il Principato: Sua Eccellenza Rubén Estuardo Najera Contreras, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica del Guatemala; Sua Eccellenza Sanjeev Kumar Singla, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica dell’India; Sua Eccellenza Sir Thomas Drew KCMG, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario del Regno Unito; e Sua Eccellenza il dottor Teeko Tozay Yorlay, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di Liberia.

Alla riunione è stato inoltre invitato Henri-Paul Rousseau, Delegato generale del Québec, che nella stessa mattinata aveva presentato al Sovrano le proprie lettere di nomina ufficiali.

Il momento di confronto ha visto anche la partecipazione di Ludmilla Raconat Le Goff, Delegata incaricata dell’Attrattività presso il Ministro di Stato e Segretario Generale del Consiglio Strategico per l’Attrattività, e di Guillaume Rose, Direttore Generale Esecutivo del Monaco Economic Board.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo tra le autorità del Principato e i rappresentanti diplomatici dei rispettivi Paesi. Durante il pranzo sono stati affrontati diversi aspetti delle relazioni bilaterali, con particolare attenzione ai legami di amicizia e alle prospettive di cooperazione tra Monaco e Guatemala, India, Regno Unito e Liberia, nonché alle opportunità di collaborazione con il Québec.

Il confronto ha confermato la volontà condivisa di rafforzare i rapporti istituzionali e favorire nuove iniziative di cooperazione nei settori di interesse comune, consolidando ulteriormente il ruolo del Principato di Monaco nel dialogo internazionale.