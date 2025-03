Al Monastero di Saorge musica e risate con "Castra Diva"

Dopo alcune settimane trascorse in residenza al Monastero di Saorge, MISS BADESSA (alias Hugo Perina) ci lascerà presto... ma prima di tornare in tour mondiale, la «Diva Dragmatica» vi dà appuntamento venerdì 28 marzo alle ore 19, per una presentazione eccezionale di «Castra Diva», il secondo opus del suo spettacolo, in corso di creazione.

Si ascolteranno brani scelti dal suo repertorio, composto dalle più grandi arie d'opera: Verdi, Bellini, Gounod. Per l'occasione, Miss Badessa sarà accompagnata dalla talentuosa pianista Merlène Clerici. Il soprano "spinto" e la musicista vi trasporteranno nell'universo lirico e umoristico della più cattolica e stravagante delle dive.

Uno spettacolo consigliato a tutti gli amanti della musica, che amano anche ridere, fino a piangere ... o viceversa!