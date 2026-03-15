Monaco rafforza i rapporti diplomatici: accreditati cinque nuovi ambasciatori da Filippine, Finlandia, Islanda, Svezia e Ordine di Malta

Nuovo impulso alle relazioni internazionali del Principato di Monaco. Giovedì 12 marzo Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo e Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, ha accolto cinque nuovi ambasciatori accreditati presso il Principato durante un pranzo ufficiale organizzato all’Hôtel Hermitage.

All’incontro hanno preso parte S.E. Eduardo José A. De Vega, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica delle Filippine; S.E. Kirsikka Lehto-Asikainen, Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria della Repubblica di Finlandia; S.E. María Mjöll Jónsdóttir, Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria d’Islanda; S.E. Caroline Vicini, Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria del Regno di Svezia; e S.E. Daniela Memmo d’Amelio, Ambasciatrice Straordinaria e Plenipotenziaria del Sovrano Ordine Militare di Malta.

Il momento di incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo istituzionale e di scambio tra le autorità monegasche e i rappresentanti diplomatici. Alla riunione erano presenti anche il Console Generale Onorario delle Filippine, i Consoli Onorari di Finlandia e Svezia, nonché i rappresentanti del Monaco Economic Board e del Consiglio Strategico per l’Attrattività.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati diversi aspetti delle relazioni bilaterali che il Principato intrattiene con ciascuno dei Paesi rappresentati e con il Sovrano Ordine di Malta. Il confronto ha consentito di rafforzare il dialogo sulle prospettive di cooperazione futura e di consolidare i rapporti di amicizia che legano Monaco a queste realtà internazionali.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della costante azione diplomatica del Principato, volta a sviluppare partenariati e collaborazioni con numerosi Paesi e istituzioni internazionali, contribuendo così alla promozione della cooperazione economica, istituzionale e culturale a livello globale.



