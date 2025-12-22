Bonifici “in pausa” a fine dicembre: cosa cambia per i clienti delle banche francesi

In Francia, tra Natale e il weekend successivo, i bonifici interbancari tradizionali subiranno una sospensione temporanea.

Dal 25 al 28 dicembre compresi , i trasferimenti tra conti appartenenti a banche diverse saranno registrati ma non elaborati: l’accredito effettivo arriverà solo lunedì 29 dicembre. Lo conferma il portale ufficiale Service Public, che richiama il calendario dei giorni di chiusura dei sistemi di pagamento della Banca Centrale Europea.



Le cause: festività e chiusura dei sistemi di regolamento

Ogni weekend e in alcune festività, i sistemi di regolamento dei pagamenti gestiti dalla BCE vengono disattivati.

Quest’anno la chiusura coprirà giovedì 25 dicembre (Natale) e venerdì 26 dicembre, noto come “Boxing Day” e riconosciuto festivo in diversi Paesi anglofoni. La combinazione con il fine settimana comporta quindi un blocco operativo di quattro giorni consecutivi.



Cosa funziona comunque

Lo stop interessa esclusivamente i bonifici interbancari standard. R estano invece pienamente operativi :

i bonifici interni, ossia tra conti della stessa banca;

i bonifici istantanei, disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e gratuiti in tutta la Francia dal 9 gennaio 2025.

Il calendario 2026

Secondo il Comitato francese di organizzazione e normalizzazione bancarie, nel 2026 i bonifici interbancari standard non saranno elaborati – oltre ai weekend – nelle seguenti festività:

1° gennaio (Capodanno)

3 aprile (Venerdì Santo)

6 aprile (Lunedì di Pasqua)

1° maggio (Festa del Lavoro)

25 dicembre (Natale)

Una programmazione utile per cittadini e imprese, invitati a pianificare in anticipo i propri trasferimenti di denaro nei periodi festivi.





