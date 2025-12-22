Commissione di cooperazione franco-monacense: incontro a Monaco per rafforzare la collaborazione bilaterale

La Commissione di cooperazione franco-monacense si è riunita a Monaco per la sessione annuale, nel quadro della collaborazione consolidata tra i due Paesi, istituita nel 2002 nello spirito di una “comunità di destino”. La Commissione si svolge alternativamente a Parigi e a Monaco e costituisce un forum permanente per le consultazioni su questioni di interesse nazionale, guidando la cooperazione bilaterale in diversi settori.

L’incontro è stato copresieduto da Christophe Mirmand, Ministro di Stato del Principato di Monaco, e da Anne-Marie Descôtes, Segretario Generale del Ministero per l’Europa e gli Affari Esteri francese. La delegazione francese comprendeva rappresentanti delle amministrazioni coinvolte nelle relazioni con Monaco, mentre la delegazione monacense includeva membri del Governo Principe e alti funzionari.

Durante la riunione, è stato fatto il punto sulla lotta al riciclaggio di denaro e sui significativi progressi compiuti dal Principato in seguito al rapporto MONEYVAL e alla valutazione del GAFI. Monaco ha ribadito la determinazione a implementare strutture e meccanismi di alto livello e ad assicurare l’effettività delle misure. La Francia ha confermato il suo sostegno e l’impegno verso risultati sostenibili.

Le delegazioni hanno inoltre discusso dell’interesse ad aggiornare la Convenzione doganale franco-monacense, risalente al 1963, le cui disposizioni risultano oggi parzialmente obsolete rispetto al diritto francese e a quello dell’Unione Europea.

Tra i temi affrontati anche le iniziative di Monaco presso la Commissione Europea, a seguito dell’interruzione dei negoziati sull’accordo di associazione, e il rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza e lotta alle infrazioni stradali, incluso l’avvio della guida accompagnata in Principato, con l’istituzione di un gruppo di lavoro dedicato.

La Commissione ha inoltre analizzato le questioni di mobilità, fondamentali per il gran numero di lavoratori che quotidianamente operano in Principato, sottolineando la necessità di una stretta collaborazione tra le autorità competenti.

In ambito sanitario e sociale, sono stati esaminati i lavori per l’aggiornamento dell’accordo amministrativo sulla sicurezza sociale, in particolare per migliorare le modalità di fatturazione delle prestazioni ai cittadini francesi presso il Centro Ospedaliero Principessa Grace.

Altri punti affrontati riguardano i flussi di rifiuti tra Francia e Monaco, per verificare la conformità al quadro normativo vigente, e la collaborazione per garantire la permanenza della presenza diplomatica e consolare francese nel Principato.

Le delegazioni hanno confermato che la prossima sessione della Commissione si terrà a Parigi nel 2026 e, nel frattempo, la Commissione locale transfrontaliera di cooperazione franco-monacense si riunirà a Nizza il 13 gennaio 2026.

Delegazione francese:

Anne-Marie Descôtes, Segretario Generale del Ministero per l’Europa e gli Affari Esteri

Stéphanie Debien, Responsabile della missione presso il Segretario Generale del Ministero per l’Europa e gli Affari Esteri

Jean d’Haussonville, Ambasciatore di Francia a Monaco

Thomas Guibert, Capo del Servizio Europa Mediterranea, Occidentale e Nordica

Yann Battefort, Primo Consigliere, Ambasciata di Francia a Monaco

Olivia Lamy, Redattrice Monaco, missione Europa Mediterranea

Delegazione monacense:

Christophe Mirmand, Ministro di Stato

Céline Caron-Dagioni, Consigliere di Governo – Ministro dell’Equipaggiamento, dell’Ambiente e dell’Urbanistica

Isabelle Berro-Amadeï, Consigliere di Governo – Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione

Christophe Robino, Consigliere di Governo – Ministro degli Affari Sociali e della Salute

Pierre-André Chiappori, Consigliere di Governo – Ministro delle Finanze e dell’Economia

Lionel Beffre, Consigliere di Governo – Ministro dell’Interno

Marco Piccinini, Ambasciatore per le negoziazioni finanziarie internazionali

Valérie Bruell-Melchior, Ambasciatore di Monaco in Francia

Marc Vassallo, Segretario Generale del Governo

Elodie Kheng, Direttore di Gabinetto del Ministro di Stato

Séverine Canis Froidefond, Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze e dell’Economia

Kristel Malgherini, Direttore Generale del Dipartimento Affari Sociali e della Salute

Christophe Prat, Direttore Generale del Dipartimento dell’Interno

Sébastien Siccardi, Direttore Generale del Dipartimento dell’Equipaggiamento, dell’Ambiente e dell’Urbanistica

Jean-Marie Veran, Consigliere Speciale del Ministro delle Relazioni Esterne e della Cooperazione

Bruno Dalles, Direttore dell’Autorità Monacense di Sicurezza Finanziaria



