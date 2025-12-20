Cooperazione tra Monaco e Tunisia: opportunità per i giovani

La delegazione monegasca guidata da Isabelle Rosabrunetto, Direttore Generale del Dipartimento delle Relazioni Esterne e della Cooperazione, ha visitato Tunisi per partecipare al Forum «Nouvelles Chances» e sostenere progetti di formazione professionale finalizzati all’inserimento socio-professionale dei giovani.

La missione si inserisce a meno di due anni dalla 4ª Commissione bilaterale di cooperazione, tenutasi nel febbraio 2024 in Principato, e più in particolare nell’ambito dell’Accordo settoriale sulla formazione professionale firmato in quell’occasione. Su invito del Ministro tunisino dell’Occupazione e della Formazione Professionale, Riad Chaoued, Isabelle Rosabrunetto ha inaugurato a Tunisi il Forum «Nouvelles Chances», dedicato alle soluzioni per l’inserimento socio-professionale dei giovani, priorità nazionale tunisina e una delle linee strategiche della Cooperazione monegasca per il periodo 2025-2030.

Durante l’apertura del Forum, Rosabrunetto ha sottolineato che «la Principauté de Monaco e la Repubblica tunisina condividono priorità comuni, in particolare l’occupabilità dei giovani nel bacino del Mediterraneo. Insieme, cerchiamo di creare dinamiche virtuose e mobilitare tutte le energie della nostra regione per offrire ai giovani un futuro migliore, rendendoli protagonisti del proprio cambiamento».

Il Forum ha ospitato il «Village de la Formation Professionnelle», con la partecipazione di numerosi partner sostenuti dal Governo Princier, tra cui l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD), l’Association Patrimoine pour l’Économie Solidaire (APES) e l’associazione RAFIQ con la sua École de la Deuxième Chance. In questa occasione, è stato firmato un accordo con la Tunisian Association for Management and Social Stability (TAMSS) per supportare nove centri dell’Agence Tunisienne de Formation Professionnelle (ATFP), con un focus sul rafforzamento dell’allineamento tra l’offerta formativa e le esigenze del mercato del lavoro.

Durante la permanenza a Tunisi, la delegazione ha proseguito il dialogo politico di alto livello con il Direttore Generale Europa del Ministero degli Affari Esteri tunisino e ha incontrato Monica Noro, Coordinatrice ad interim delle agenzie ONU in Tunisia, partner della Cooperazione monegasca attraverso progetti con ONU-Habitat, UNHCR, ONUDI e il Programma Alimentare Mondiale.

Il viaggio ha incluso anche il Governatorato di Tozeur, dove la delegazione ha visitato progetti locali di sviluppo sostenibile, tra cui le iniziative dell’associazione SHANTI e dell’AGDOR (Association de Gestion Durable de l’Oasis de Ras El Aïn), che promuovono economia sociale e solidale attorno alla «Corbeille» della città di Nefta, colpita da stress idrico. Sono state inoltre visitate le strutture dell’associazione Amal pour la Famille et l’Enfant e le scuole Tahaddi e Abou al Sunni, impegnate nell’inclusione dei minori e nella lotta contro il decrochage scolastico.

La Tunisia è un partner storico della Cooperazione del Principato di Monaco, con programmi comuni avviati fin dal 1993 e un Accordo quadro generale di cooperazione firmato nel 2008. La maggior parte dei progetti attuali si concentra su educazione, protezione dell’infanzia, formazione professionale, occupazione e imprenditorialità.

La delegazione monegasca era composta da Isabelle Rosabrunetto, Selima Bensaid Lakhoua (Console Generale di Monaco in Tunisia), Emilie Larese Silvestre, Julien Siri e Wanessa El Amri, responsabili dei programmi di cooperazione internazionale e del coordinamento sul territorio tunisino.



